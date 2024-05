Majówka Protasiewicza. Gdzie wybrał się były poseł z młodziutką narzeczoną?

Wybory do PE

Udana majówka Protasiewicza i Darii Brzezickiej

Jacek Protasiewicz (57 l.) i jego narzeczona 22- letnia Daria Brzezicka spędzili uroczą majówkę. Były wicewojewoda dolnośląski, który chętnie pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych korzysta z pełni życia. Jeszcze przed majówką zapowiadał, że planuje razem z Darią wyjechać do Drezna. _- Będziemy teraz w Dreźnie, gdzie przejdziemy się korytarzami pałacu Zwinger. Będziemy podziwiać choćby „Madonną Sykstyńską”. Chcę pokazać Darii najpiękniejsze miejsca, które ja kiedyś podziwiałem i mnie zachwyciły, które mnie ukształtowały – opowiadał w rozmowie z „Super Expressem” Jacek Protasiewicz.

Po wypadzie do Drezna, narzeczeni postanowili święto 3 Maja spędzić na Zamku Książ. Niestety plan się nie powiódł z powodu tłumów, korków i barku miejsca na parkingach. Zakochani wybrali się w inne urocze miejsce – do Zagórza Śląskiego. Tam zwiedzili Zamek Grodno i zjedli pyszny obiad, co były poseł zamieścił na zdjęciach w sieci.

- Planem na 3 Maj był Zamek Książ, gdzie Święto Kwiatów z tematem wiodącym:20 lat Polski w EU, ale-zapomnij !Korek na kilka km+0 miejsc na parkingach. Padło więc na Zagórze Śląskie. Wprawdzie tam też kolejka do wejścia na Zamek Grodno ok.1h,ale już obiad w restauracji Maria Antonina-przedni! - napisał polityk w mediach społecznościowych.

Planem na 3 Maj był Zamek Książ,gdzie Święto Kwiatów z tematem wiodącym:20l 🇵🇱 w 🇪🇺,ale-zapomnij!Korek na kilka km+0 miejsc na parkingach.Padło więc na Zagórze Śląskie.Wprawdzie tam też kolejka do wejścia na Zamek Grodno ok.1h,ale już obiad w restauracji Maria Antonina-przedni! pic.twitter.com/stxaJyNQZc— Jacek Protasiewicz (@ProtasiewiczJ) May 3, 2024

