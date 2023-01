Polacy nie wierzą w współpracę opozycji? Jest nowy sondaż

Petr Pavel prezydentem Czech. Andrzej Duda gratuluje i zaprasza do Warszawy

Polacy wątpią w jedność opozycji

W sondażu opublikowany przez "Rz" respondenci byli pytani, czy Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Nowa Lewica i PSL będą w stanie porozumieć się w sprawie utworzenia wspólnego rządu po wyborach. Jak się okazało, jedynie 30,5 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, zwątpiło 41,5 proc., a 28 proc. nie było w stanie tego jednoznacznie ocenić.

- Mężczyźni (46 proc.) częściej niż kobiety (38 proc.) sądzą, że po nadchodzących wyborach parlamentarnych KO, Polska 2050, Nowa Lewica i PSL nie utworzą wspólnego rządu. Tę samą opinię ma co druga osoba (48 proc.) w wieku między 25 a 34 lat oraz taki sam odsetek badanych mieszkających w miastach liczących między 20 a 99 tys. mieszkańców - mówiła Małgorzata Bodzon z SW Research cytowana przez "Rz".

Opozycja nie mówi jednym głosem. Czy będzie porozumienie wyborcze?

Gazeta zaznacza, że zgodnie z publikowanymi obecnie sondażami, po wyborach KO, Polska 2050, Nowa Lewica i PSL miałyby większą stabilność w Sejmie jako koalicja. Ponadto rząd stworzyłby dwie partie liberalne w postaci KO i Polski 2050, partia centroprawicowa w postaci PSL i partia lewicowa, czyli Nowa Lewica. Jednak wyżej wymienione partie nie porozumiały się w sprawie wspólnego startu w wyborach, ani nie zawarły żadnej koalicyjnej umowy.

Ponadto partie różnią się ze sobą w wielu kwestiach. Choćby w przypadku nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma pozwolić na odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Większość posłów KO, PSL i Lewicy wstrzymało się od głosu co pozwoliło PiS przyjąć ustawę - jednak Polska 2050 Szymona Hołowni się wyłamała i zagłosowała przeciw ustawie. Nie dziwią więc spore wątpliwości Polaków w kwestii jedności opozycji. Ponadto o wspólną listę opozycji apelował Donald Tusk, ale póki co wiele wskazuje na to, że Szymon Hołownia nie zaakceptuje propozycji prezesa PO.

"Rzeczpospolita" informuje, że badanie zostało przeprowadzone przez agencję SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 stycznia. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem "kluczowych cech związanych z przedmiotem badania". Przy konstrukcji wagi uwzględniono też zmienne społeczno-demograficzne

Opozycja powinna była zaszantażować rząd i domagać się dymisji Ziobry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.