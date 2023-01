Leszek Miller bezwzględny dla opozycji. „Paraliż intelektualny”

Leszek Miller bez ogródek powiedział, jakie ma zdanie na temat wspólnej listy opozycji. Jego zdaniem, jeśli będzie kilka list opozycji, PiS po raz kolejny wygra. - Nie chodzi o to, żeby dobiec do mety, tylko o to, by na mecie być pierwszym. Ten, kto będzie pierwszy otrzyma premię i ma największe szansę, że wskazany polityk otrzyma misję tworzenia rządu – mówił był premier w Radiu Zet. Uważa także, że może dojść do korupcji politycznej, bowiem PiS będzie „dokupował” brakujące głosy w Sejmie. - Będzie łowił wśród innych ugrupowań, które będą w Sejmie i będą wrażliwe na interes Polski. To zostanie przedstawione tak, że trzeba tworzyć szybko stabilny rząd, który będzie miał poparcie parlamentarne i zawsze są jacyś posłowie, którzy są gotowi poświęcić się dla dobra kraju – twierdzi Leszek Miller.

Leszek Miller krytykuje opozycję

Leszek Miller odniósł się także do głosowania w sprawie kodeksu wyborczego. Padły mocne słowa. - Do dzisiaj nie mogę wyjść ze zdumienia, że znaleźli się tacy politycy opozycji, którzy zamiast głosować przeciw i odrzucić ustawę o kodeksie wyborczym w I czytaniu, wdali się w jakieś gierki i się wstrzymali. To jest zdumiewające. To świadczy o paraliżu intelektualnym – mówił w Radiu Zet. Podkreślił, że gdyby cała opozycja zagłosowała przeciw 11 stycznia, nic by się nie wydarzyło.

