Polacy nie chcą Szymona Hołowni w rządzie! Zdecydowane wyniki sondażu

Zaledwie 21 proc. respondentów popiera scenariusz, w którym marszałek Sejmu miałby zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku ministra funduszy i polityki regionalnej.

Aż 46 proc. ankietowanych wyraża sprzeciw wobec takiego rozwiązania.

Największą pojedynczą grupę stanowią osoby bez wyrobionego zdania.

Ewentualne roszady w koalicji rządzącej budzą spore emocje, jednak najnowsze badanie opinii publicznej wyraźnie wskazuje, że koncepcja objęcia stanowiska ministerialnego przez lidera Polski 2050 nie cieszy się poparciem społecznym.

Szymon Hołownia nie powinien wchodzić do rządu Donalda Tuska i przejmować teki po minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster zrealizowanego dla „Super Expressu”. Przeciwnego zdania jest zaledwie jeden na pięciu ankietowanych, a zdecydowana większość badanych odrzuca pomysł takiej rekonstrukcji gabinetu.

Ewentualne roszady w koalicji rządzącej budzą spore emocje, jednak najnowsze badanie opinii publicznej wyraźnie wskazuje, że koncepcja objęcia stanowiska ministerialnego przez lidera Polski 2050 nie cieszy się poparciem społecznym.

Na pytanie o to, czy były marszałek Sejmu powinien zastąpić minister Pełczyńską-Nałęcz w rządzie, zaledwie 5 procent respondentów odparło „zdecydowanie tak”. Odpowiedź „raczej tak” wskazało 16 procent badanych, co łącznie daje 21 procent poparcia dla takiego scenariusza.

Zdecydowanie większa grupa uczestników badania opowiedziała się przeciwko roszadzie. Opcję „raczej nie” wybrało 17 procent ankietowanych, natomiast aż 29 procent odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Łącznie negatywne stanowisko wyraziło 46 procent respondentów, stanowiąc przeważającą część badanych. Największą pojedynczą grupę stanowią jednak osoby bez wyrobionego zdania: odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało 33 procent ankietowanych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 21-22.09.2026 roku metodą CAWI na próbie 1029 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

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Sonda Czy Szymon Hołownia powinien zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w rządzie? Tak Nie Nie wiem