Kim jest Daria Gosek-Popiołek? Wykształcenie, praca, życie prywatne: mąż teolog oraz dwie córeczki

Daria Gosek-Popiołek została ogłoszona kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. Partia podkreśla jej skuteczność i doświadczenie w działaniach na rzecz mieszkańców.

Kandydatka przedstawiła kluczowe problemy Krakowa, na których zamierza się skupić. Wśród nich wymieniła deficyt budżetowy, wysokie ceny mieszkań, "patodeweloperkę", kwestie komunikacji miejskiej oraz nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego, stawiając sobie za cel poprawę jakości życia mieszkańców.

Kandydatura Darii Gosek-Popiołek uzyskała poparcie Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, który podkreślił jej długoletnie zaangażowanie w sprawy miasta i obronę interesów mieszkańców.

Po oficjalnym ogłoszeniu kandydatury Darii Gosek-Popiołek podczas wiecu zorganizowanego w Krakowie, partia w swoim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśliła, że posłanka "nie jest kandydatką z przypadku ", zaznaczając, iż "wielokrotnie pokazała skuteczność w działaniach dla Krakowianek i Krakowian".

Po ogłoszeniu kandydatury, Daria Gosek-Popiołek zabrała głos, przedstawiając swoją perspektywę na przyszłość miasta. W swoim wystąpieniu wskazała na szereg pilnych problemów, z którymi Kraków musi się zmierzyć. Wśród nich wymieniła: deficyt budżetowy, plany inwestycyjne, kwestie związane z rozwojem komunikacji miejskiej i kształtowaniem cen biletów, wysokie ceny mieszkań, rosnące koszty utrzymania, zjawisko "patodeweloperki" oraz nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego. Podkreśliła również nadrzędny cel, jakim jest "poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców i mieszkanek".

Kandydatka Lewicy zaznaczyła, że nowy prezydent "musi mieć gotowe odpowiedzi" na te wyzwania, gdyż "Kraków nie może dłużej czekać". Stwierdziła także, że miasto "potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie" oraz "współpracować przede wszystkim z mieszkańcami, ale również z radą miasta, bo to przez nią będą przechodzić wszystkie najważniejsze dla Krakowa decyzje".

Poparcie Włodzimierza Czarzastego

Poparcie dla kandydatury Darii Gosek-Popiołek wyraził Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. W swojej wypowiedzi podkreślił on długoletnie zaangażowanie posłanki w sprawy Krakowa, wskazując w rozmowie z nami, że "już drugą kadencję reprezentuje w Sejmie Kraków, który kocha i w którym wychowuje swoje dzieci".

Marszalek Sejmu opisał ją jako "dobrą i pracowitą posłankę", znaną mieszkańcom "od lat z zaangażowania w obronę dziedzictwa kulturowego Krakowa, obronę przyrody i stanie zawsze po stronie ludzi". Zwrócił uwagę na specyfikę Krakowa, gdzie "głos inwestorów i deweloperów był tam przez dekady głośniejszy od głosu mieszkańców", podkreślając, że dla Gosek-Popiołek "realny dialog z nimi na temat rozwoju miasta w kontekście jakości życia, zieleni, transportu, usług, lokalnej przedsiębiorczości - to jej dewiza i codzienność".

Życie prywatne Darii Gosek-Popiołek

Daria Gosek-Popiołek jest żoną doktora teologii Piotra Popiołka. Małżeństwo dzieli wspólne zainteresowania, takie jak zamiłowanie do książek, muzyki i przedmiotów z historią.

- Łączy nas zamiłowanie do sztuki, książek oraz drobiazgów z duszą. Ja pożeram prozę – od Jane Austen po Szczepana Twardocha, a w słuchawkach mam i Andrzeja Zauchę, i polski rap. Piotr prozę czyta raczej córkom, a sam jest fanem science fiction. W kwestii muzyki twierdzi, że jest „normikiem”: lubi klasyczny rock, jazz i blues. A czasem kupuje sobie jakąś płytę i słucha jej w kółko - opowiadała.

Para poznała się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ich ślub odbył się w 2014 roku w Krakowie. Są rodzicami dwóch córek: Róży i Józefiny. W 2019 roku, będąc w ciąży z drugą córką, Gosek-Popiołek zdecydowała się na start w wyborach parlamentarnych. Rodzina spędza wieczory, angażując się w gry planszowe, czytanie książek i oglądanie filmów.

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