Kim jest Michał Klimek? Kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydneta Krakowa ma pięcioro dzieci i dwoje wnuków

Kim jest Michał Klimek, który walczy o prezydenturę w Krakowie?

54-letni Michał Klimek przedstawia się jako przedsiębiorca z wieloletnim stażem, dzięki czemu doskonale zna potrzeby mieszkańców Krakowa oraz wyzwania, z jakimi mierzą się lokalni przedsiębiorcy. Prywatnie jest mężem, ojcem pięciorga dzieci i dziadkiem.

W trakcie kampanii wyborczej kandydat zadeklarował, że jeżeli zwycięży w wyborach, to w pierwszym dniu urzędowania powoła radę ds. małych i średnich przedsiębiorstw. - To będzie najważniejsza decyzja pierwszego dnia - zaznaczył.

Jego zdaniem gremium takie potrzebne jest po to, by prezydent miasta wiedział dokładnie, w jakiej kondycji jest krakowska gospodarka i żeby „reagować na zmiany, które na pewno będą dynamicznie zachodziły”. Klimek chciałby, aby rada spotykała się z prezydentem miasta przynajmniej raz na trzy miesiące i przekazywała informacje o stanie krakowskiej gospodarki, w tym o sytuacjach niepokojących, które trzeba będzie naprawiać.

Klimek jest przeciwnikiem Strefy Czystego Transportu. W ostatnim spocie wyborczym zapowiedział jej likwidację, a na dowód pokazał, jak ścina znak informujący o obowiązywaniu SCT w Krakowie. Kolejny taki znak, przyniesiony wcześniej przez siebie, zniszczył w towarzystwie lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Pozując z gaśnicą przed budynkiem magistratu, zapowiedział z kolei, że „skutecznie zgasi epidemię kolesiostwa, zapał do obsadzania stanowisk w urzędach i spółkach miejskich”.

- Pod moimi rządami Kraków odzyska swój królewski charakter jako miasto bezpieczne, przedsiębiorcze i dumne - deklaruje kandydat, który swoją kampanię prowadzi pod hasłem „Wolność dla Krakowa”.

Pokazywał się z Braunem

Podczas kampanii Klimek kilkukrotnie pokazywał się w Krakowie w towarzystwie Brauna. Towarzyszył mu też na wiecu przed przesłuchaniem, podczas którego prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie przedstawił europosłowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Klimek mówił wtedy, że działania śledczych to „próba odebrania wolności wypowiedzi, próba zamknięcia nam ust".

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).