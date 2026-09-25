Kim jest Michał Klimek? Kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydneta Krakowa ma pięcioro dzieci i dwoje wnuków

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-09-25 11:57

Michał Klimek, kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Krakowa, deklaruje, że jeśli wygra wybory to miasto odzyska swój królewski charakter, będzie bezpieczne, przedsiębiorcze i dumne. W trakcie kampanii wyborczej ścinał znaki informujące o strefie czystego transportu i paradował z gaśnicą przed magistratem.

Michał Klimek
Autor: ART SERVICE / Super Express

Kim jest Michał Klimek, który walczy o prezydenturę w Krakowie? 

54-letni Michał Klimek przedstawia się jako przedsiębiorca z wieloletnim stażem, dzięki czemu doskonale zna potrzeby mieszkańców Krakowa oraz wyzwania, z jakimi mierzą się lokalni przedsiębiorcy. Prywatnie jest mężem, ojcem pięciorga dzieci i dziadkiem. 

W trakcie kampanii wyborczej kandydat zadeklarował, że jeżeli zwycięży w wyborach, to w pierwszym dniu urzędowania powoła radę ds. małych i średnich przedsiębiorstw. - To będzie najważniejsza decyzja pierwszego dnia - zaznaczył.

Jego zdaniem gremium takie potrzebne jest po to, by prezydent miasta wiedział dokładnie, w jakiej kondycji jest krakowska gospodarka i żeby „reagować na zmiany, które na pewno będą dynamicznie zachodziły”. Klimek chciałby, aby rada spotykała się z prezydentem miasta przynajmniej raz na trzy miesiące i przekazywała informacje o stanie krakowskiej gospodarki, w tym o sytuacjach niepokojących, które trzeba będzie naprawiać.

Klimek jest przeciwnikiem Strefy Czystego Transportu. W ostatnim spocie wyborczym zapowiedział jej likwidację, a na dowód pokazał, jak ścina znak informujący o obowiązywaniu SCT w Krakowie. Kolejny taki znak, przyniesiony wcześniej przez siebie, zniszczył w towarzystwie lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Pozując z gaśnicą przed budynkiem magistratu, zapowiedział z kolei, że „skutecznie zgasi epidemię kolesiostwa, zapał do obsadzania stanowisk w urzędach i spółkach miejskich”.

- Pod moimi rządami Kraków odzyska swój królewski charakter jako miasto bezpieczne, przedsiębiorcze i dumne - deklaruje kandydat, który swoją kampanię prowadzi pod hasłem „Wolność dla Krakowa”.

Pokazywał się z Braunem 

Podczas kampanii Klimek kilkukrotnie pokazywał się w Krakowie w towarzystwie Brauna. Towarzyszył mu też na wiecu przed przesłuchaniem, podczas którego prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie przedstawił europosłowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Klimek mówił wtedy, że działania śledczych to „próba odebrania wolności wypowiedzi, próba zamknięcia nam ust".

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).

EXB wstęp 25.09.2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBORY W KRAKOWIE