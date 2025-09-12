Polacy nie chcą bronić swojego kraju?! Zdumiewające wyniki naszego sondażu

2025-09-12

Ostatnie incydenty dotyczące naruszenia wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony wywołały wiele dyskusji dotyczących bezpieczeństwa Polski. W naszym sondażu spytaliśmy Polaków, czy w razie wybuchu wojny w kraju byliby skłonni wspierać wojsko lub samemu wstąpić do armii. Wyniki są jednoznaczne.

  • W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a jeden z nich uszkodził budynek i samochód w miejscowości Wyryki koło Włodawy.
  • Premier Tusk zapewnił o bezpieczeństwie prawnym żołnierzy biorących udział w operacji związanej z incydentem i zapowiedział walkę z dezinformacją.
  • W sondażu Instytutu Badań Pollster 26% Polaków zadeklarowało gotowość do wsparcia wojska w przypadku wojny, a 57% nie zamierza się angażować.

W nocy z 9 na 10 września polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły rosyjskie drony. Część z nich została zestrzelona, nie odnotowano także ofiar śmiertelnych ani rannych w wyniku ataku. Nie obyło się jednak bez strat: w miejscowości Wyryki koło Włodawy dron trafił w dach budynku mieszkalnego, uszkadzając nie tylko budowlę, ale także auto osobowe.

Premier Donald Tusk zapewnił o pełnym bezpieczeństwie prawnym polskich i sojuszniczych żołnierzy biorących udział w operacji związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Potwierdził, że prokuratura pod kontrolą prokuratora generalnego zajmie się sprawą, a żołnierze nie poniosą konsekwencji. Tusk zaprzeczył, jakoby naruszenie było przypadkowe lub sprowokowane przez Ukrainę, podkreślając, że Polska ma pewność co do źródła ataku i jego intencjonalności. Zapowiedział walkę z dezinformacją w mediach i przekazał, że NATO podejmie dalsze działania na wschodniej flance. W operacji uczestniczyły samoloty AWACS, myśliwce F-35 i F-16, śmigłowce Mi-24, M-17 i Black Hawk, a także systemy Patriot i myśliwce holenderskie.

Nasz sondaż - Polacy nie chcą bronić kraju?

Te wydarzenia sprawiły, że w Polsce rozgorzały rozmowy na temat bezpieczeństwo i ewentualnej wojny. Choć na razie nie ma tego zagrożenia, postanowiliśmy zapytać Polaków w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster: "Czy w przypadku wybuchu wojny, jesteś gotowy/gotowa zgłosić się na ochotnika do wojska lub aktywnie wesprzeć wojsko w działaniach?". Oto, jakie odpowiedzi otrzymaliśmy: 26 proc. respondentów zadeklarowało taką gotowość, jednak ponad połowa ankietowanych, bo 57 proc., nie zamierza się angażować. Z kolei 17 proc. nie wie lub nie ma zdania.

Wyniki są jednoznaczne i nie pozostawiają złudzeń - większość Polaków nie zamierza brać udziału w obronie kraju. Warto jednak pamiętać, że powody takiej decyzji mogą być motywowane na wiele sposobów, a w razie wybuchu rzeczywistej wojny wiele osób może zmienić swoją perspektywę. 

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%. 

