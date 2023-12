Polacy nagrodzeni w Waszyngtonie. Statuetka „The Flame of Liberty” dla członków PFN

Statuetka "The Flame of Liberty" to wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane przez Fundację Pamięci Ofiar Komunizmu („Victims of Communism Memorial Foundation”). Organizację założono w 1993 roku w celu szerzenia prawdy o straszliwych zbrodniach komunizmu oraz kultywowania pamięci o milionach jego ofiar. Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu wyróżnia osoby i organizacje, które walczą dziś o dziejową sprawiedliwość.

– Z niezwykłą radością przyjąłem informację o przyznaniu zarówno mi, jak i mojemu koledze z Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Michałowi Górasowi nagrody Płomień Wolności. Jestem szczęśliwy, że niezwykle owocna współpraca jaką PFN realizuje wespół z Fundacją Pamięci Ofiar Komunizmu oraz prowadzonym przez nią Muzeum Ofiar Komunizmu, oprócz wymiernych korzyści w postaci wspólnie realizowanych działań, może stanowić również źródło satysfakcji – mówił prezes Polskiej Fundacji Narodowej, dr Marcin Zarzecki. Podkreślił, że choć sama nagroda ma charakter indywidualny, to na sukces składa się praca całego zespołu kierowanej przez niego Fundacji. – Za co bardzo dziękuję – dodał Zarzecki.

Przyznana nagroda stanowi wyraz uznania dla działalności przedstawicieli Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, a także podkreśla wkład ich Fundacji, która działa w walce o zachowanie prawdy oraz pamięci polskiego oporu wobec komunizmu. Wśród prowadzonych przez PFN w tym zakresie działań, wymienić można chociażby: wsparcie anglojęzycznej wersji filmu VR „Wiktoria 1920”, pracę przy powstawaniu waszyngtońskiego Muzeum Ofiar Komunizmu czy realizację filmu „Raport Pileckiego”, poświęconego jednemu z największych bohaterów komunistycznego podziemia.

– Kiedy w czerwcu 2022 roku wspólnie z prezesem Marcinem Zarzeckim uczestniczyliśmy w ceremonii otwarcia Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie, miałem przeczucie, że uczestniczymy w czymś wielkim, że nasza praca zaprocentuje i przyniesie owoce w przyszłości. Bo to otwarcie muzeum czy choćby produkcja filmu o Pileckim („Raport Pileckiego”), ale także i szereg pomniejszych działań naszej fundacji – przełożyły się na współczesne postrzeganie Polski na świecie. To duży krok w stronę upamiętnienia polskiej walki z komunizmem! – mówił wiceprezes PFN Michał Góras. Dziękując za otrzymaną nagrodę, zaznaczył, że była to zasługa całego zespołu z PFN – wszystkich pracowników, „bez których ciężkiej pracy nie byłoby to możliwe”.

– To nagroda, która daje poczucie satysfakcji oraz docenienia tego ogromu działań, które robimy jako Fundacja w świecie, a przy tym motywuje do dalszej, wytężonej pracy – podkreślił Michał Góras.

Wydarzenie zwieńczyły wspólne rozmowy przedstawicieli obu fundacji, dotyczące wzajemnej współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych działań, jak i troski o dziedzictwo oraz należytą pamięć historyczną, szczególnie wśród młodych pokoleń Amerykanów i Polaków.