Polacy lepiej ocenili Hołownię niż Czarzastego. Ekspert: Mają zupełne inny styl marszałkowania

Kto lepiej się sprawdził na stanowisku marszałka Sejmu?

Po wyborach w 2023 roku koalicja rządząca ustaliła, że w trakcie kadencji funkcję Marszałka Sejmu będą pełnić dwie osoby: najpierw ówczesny lider Polski 2050 Szymon Hołownia, a po dwóch latach lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Szymon Hołownia został wybrany marszałkiem 13 listopada 2023 r. W pierwszych tygodniach kadencji powtarzał, że Sejm „nie jest folwarkiem żadnej partii” i że „czas przywrócić powagę, ale nie nadęcie”. Dał się poznać jako marszałek z poczuciem humoru i mistrz ciętej riposty. Podczas jednego z wystąpień stwierdził, że „posłowie nie są od tego, żeby spać na sali, tylko żeby nie dać spać rządowi”.

Największą popularność przyniosła mu koncepcja „Sejmflixu” – otwarcia parlamentu na obywateli poprzez intensywne transmisje. Kadencja Hołowni przypadła jednak na czas wyjątkowo napięty. W styczniu 2024 r. marszałek wygasił mandaty posłów PiS Mariusza Kamińskiego (59 l.) i Macieja Wąsika (53 l.), którzy – zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu – trafili do więzienia. W 2025 r. Hołownia wystartował w wyborach prezydenckich, zdobywając zaledwie 4,99 proc., co było dla niego trudnym ciosem. Pod koniec czerwca wybuchła afera, gdy okazało się, że marszałek odbył nocne spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim (77 l.). Od tamtej pory Polska 2050 zaczęła tracić w sondażach.

Czarzasty nie kłania się Trumpowi

13 listopada funkcję Marszałka Sejmu przejął Włodzimierz Czarzasty. Jedną z jego pierwszych decyzji był całkowity zakaz spożywania alkoholu w hotelu sejmowym. Podkreślał, że „Sejm ma być miejscem pracy, a nie klubem towarzyskim”. Wprowadził też zmiany w zasadach rozliczania kilometrówek, aby ograniczyć nadużycia i uporządkować system. Czarzasty wchodzi w polemiki z prezydentem Karolem Nawrockim (43 l.). Echem odbiła się sytuacja, gdy ambasador USA Thomas Rose ogłosił zerwanie kontaktów z marszałkiem po jego krytycznej wypowiedzi dotyczącej wniosku o Pokojową Nagrodę Nobla dla prezydenta Donalda Trumpa (80 l.).

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, kto lepiej radził sobie jako marszałek Sejmu: Hołownia czy Czarzasty. Większość, bo 30 proc. ankietowanych, wskazało na Szymona Hołownię, z kolei 21 proc. wybrało Włodzimierza Czarzastego. 25 proc. respondentów oceniło ich tak samo, a 24 proc. nie ma zdania na ten temat.

Róże style marszałkowania

– Szymon Hołownia miał dwa etapy marszałkowania. Pierwszych kilka miesięcy to był Sejmflix. Natomiast po okresie kryzysowym dla Polski 2050 ta jego ocena była już nieco inna. Włodzimierz Czarzasty jest dużo krytyczniej oceniany przez przeciwników obecnej koalicji. On stał się wrogiem numer dwa, po Donaldzie Tusku. Ale trzeba pamiętać, że pamięć wyborców jest jednak zawodna, dlatego porównanie marszałków jest obarczone pewnym błędem poznawczym – komentuje wynik sondażu dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego i autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”. - Hołownia i Czarzasty to zdecydowanie zupełnie inny styl marszałkowania. Włodzimierz Czarzasty jest dużo bardziej dużo bardziej konfrontacyjny. On idzie na starcie polityczne, przede wszystkim z prezydentem, więc ten styl jest bardziej ofensywny w stosunku do Szymona Hołowni. Z kolei Hołownia na początku oczywiście też krytykował PiS i prezydenta Dudę, ale później nastąpiła w nim pewna zmiana i dążył do konsensusu politycznego - analizuje dr Trzeciak.

Badanie wykonano w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

Co dalej z Polską i USA? Prof. Płudowski: Relacje są dziś wielką ZAGADKĄ