Tak wyglądał Kaczyński na konferencji PiS. Te kadry mówią wszystko

Jarosław Kaczyński pojawił się na konferencji PiS w surowym wizerunku, symbolicznie podkreślając znaczenie bezpieczeństwa i roli Polski w świecie.

Prezes PiS, otoczony narodowymi symbolami, skupił się na kluczowych kwestiach wojskowych i strategicznych relacjach z USA.

Kaczyński na konferencji PiS. Uwagę zwracał każdy szczegół

To była konferencja zbudowana pod jeden przekaz, bezpieczeństwo. Na mównicy hasło #PiStoBEZPIECZEŃSTWO, za plecami Jarosława Kaczyńskiego ogromny obraz wojskowego munduru z biało-czerwoną flagą. Scenografia nie była przypadkowa. PiS chciało pokazać, że wraca do tematu armii, relacji z USA i obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Sam Kaczyński wyglądał wyjątkowo poważnie. Czarny garnitur, czarny krawat, jasna koszula i nieruchoma twarz sprawiały, że zdjęcia z mównicy miały niemal alarmowy charakter. Na szerokich kadrach widać kamery, ciemne tło i prezesa PiS stojącego samotnie przy pulpicie. To gotowy obraz politycznego wystąpienia w sprawie państwa, nie zwykłej partyjnej konferencji.

Jarosław Kaczyński mówił podczas konferencji PiS nie tylko o bezpieczeństwie, ale też o relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Prezes PiS przekonywał, że obecne otwarcie w sprawie amerykańskiej obecności wojskowej to w dużej mierze efekt działań Karola Nawrockiego.

„To, co dzisiaj mamy, to, co dzisiaj uzyskaliśmy, to jest w ogromnej mierze zasługa jednego człowieka. To jest prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości” — mówił Kaczyński.

W dalszej części wystąpienia prezes PiS mówił o potrzebie budowania szczególnych relacji z USA i silnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Jak podkreślał, taki układ miałby realnie wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki. „Ta obecność silnych sił amerykańskich dawałaby w polityce nie ma stu procent, ale 99 procent, że nam się nic nie stanie, że będziemy mogli się spokojnie rozwijać” — przekonywał Jarosław Kaczyński.

Czarny strój, wojskowe tło i hasło o bezpieczeństwie

Na zdjęciach najbardziej pracuje symbolika. Kaczyński nie musiał nawet wykonywać mocnych gestów. Wystarczyło tło: mundur, flaga, hasło o bezpieczeństwie i ciężka, ciemna oprawa. Wszystko układało się w przekaz, który PiS chciało tego dnia wysłać wyborcom.

Prezes partii mówił o bezpieczeństwie Polski, relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i znaczeniu silnej obecności wojsk amerykańskich. Wystąpienie wpisywało się w polityczną narrację PiS po deklaracjach dotyczących dodatkowych żołnierzy USA w Polsce. Kaczyński podkreślał też rolę Karola Nawrockiego, którego przedstawiał jako ważnego gracza w relacjach z Waszyngtonem.

Kaczyński nalał wodę Macierewiczowi. Aparaty to uchwyciły

Najciekawsze zdjęcie nie pochodzi jednak z mównicy. Jeden z kadrów pokazuje moment przy stole: Jarosław Kaczyński pochyla się i nalewa wodę Antoniemu Macierewiczowi. Obok oficjalnej scenografii, kamer i wielkich haseł pojawił się zwykły, ludzki gest.

Na innym zdjęciu prezes PiS delikatnie się uśmiecha, trzymając butelkę. To drobny moment, ale dobrze przełamuje serię poważnych kadrów. Galeria pokazuje więc dwa obrazy Kaczyńskiego z tego samego dnia: lidera przy mównicy i polityka w krótkiej, zakulisowej scenie.

