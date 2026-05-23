Pilna interwencja premiera ws. ukraińskiego kierowcy nad Morskim Okiem. "Zwróciłem się do MSWiA"

Arogancja w Tatrach: ukraiński influencer wjechał sportową corvettą na zakazaną drogę do Morskiego Oka, wywołując falę oburzenia.

Symboliczny mandat 100 zł od policji wywołał natychmiastową reakcję premiera Donalda Tuska, który zażądał surowych konsekwencji.

Piątkowy wieczór w Tatrach zakończył się incydentem, który wstrząsnął opinią publiczną i sprowokował reakcję na najwyższym szczeblu rządowym. Ukraiński influencer postanowił zorganizować sobie sesję zdjęciową na tle Morskiego Oka, do którego dotarł, łamiąc po drodze szereg przepisów. Jego „wyczyn” i późniejsza, zdaniem wielu, nieadekwatna kara, stały się symbolem bezradności wobec arogancji i niszczenia wspólnego dobra, jakim jest przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Skandaliczny rajd do Morskiego Oka. Jak do tego doszło?

Wszystko rozegrało się w piątek wieczorem. Ukraiński influencer, podróżujący z partnerką, pokonał sportową corvettą ponad ośmiokilometrowy odcinek asfaltowej drogi do Morskiego Oka. Trasa ta, znana tysiącom turystów pieszych i z przejażdżek konnymi zaprzęgami, jest objęta ścisłym zakazem ruchu dla pojazdów prywatnych. Mężczyzna nie tylko zignorował wyraźne oznakowanie, ale także wykorzystał fakt, że szlaban na Palenicy Białczańskiej był tymczasowo nieaktywny z powodu prac remontowych na drodze.

Po dotarciu na miejsce, na parking przy schronisku, para zrobiła sobie zdjęcia z samochodem na tle tatrzańskich szczytów, a następnie wróciła tą samą trasą. Dowody swojego czynu influencer sam opublikował w internecie, co błyskawicznie uruchomiło lawinę komentarzy i doprowadziło do interwencji służb.

Zaledwie 100 zł mandatu. Kontrowersyjna interwencja policji

Kierowca został zatrzymany przez patrol policji podczas wyjeżdżania z terenu parku. Ku zdumieniu opinii publicznej, interwencja zakończyła się nałożeniem mandatu w wysokości zaledwie 100 zł i ośmiu punktów karnych. Jak to możliwe, skoro obowiązujący taryfikator za tego typu wykroczenie przewiduje karę od 20 zł do nawet 5 tys. zł?

Jak tłumaczył rzecznik zakopiańskiej policji, Roman Wieczorek, funkcjonariusze zostali wprowadzeni w błąd. Kierowca miał twierdzić, że jedynie wjechał za szlaban i natychmiast zawrócił, nie przyznając się do pokonania całej trasy. Policjanci, nie mając w tamtej chwili dowodów na pełny przejazd, oparli wymiar kary na jego wyjaśnieniach. Dopiero późniejsza analiza materiałów z mediów społecznościowych ujawniła pełną skalę naruszenia. Ta sytuacja pokazuje, jak łatwo można było wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, co skutkowało rażąco niską karą.

Premier Donald Tusk reaguje. „Sprawa budzi zrozumiałe oburzenie”

Informacja o symbolicznym mandacie za tak rażące złamanie przepisów na terenie chronionym wywołała powszechne oburzenie. Sprawa szybko zyskała rozgłos ogólnopolski, docierając do premiera Donalda Tuska. W sobotę szef rządu poinformował o swojej interwencji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie. Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji” – napisał premier na platformie X.

Donald Tusk (@donaldtusk) May 23, 2026

Reakcja szefa rządu świadczy o wadze, jaką przywiązuje się do tej sprawy. Pokazuje również, że arogancja i lekceważenie prawa, zwłaszcza w obszarach o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i społecznym, nie będą tolerowane.

Stanowisko Tatrzańskiego Parku Narodowego i dalsze kroki

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) nie kryją oburzenia. Dyrektor TPN, Szymon Ziobrowski, jednoznacznie potępił zdarzenie, podkreślając, że wjazd na teren parku bez zgody to naruszenie obowiązujących przepisów. Co istotne, niezależnie od działań policji, własne czynności prowadzi straż parku.

Dodatkowa kara: Zgodnie z przepisami, straż TPN może nałożyć na kierowcę dodatkowy mandat w wysokości do 1000 zł.

Wyjaśnienie sytuacji ze szlabanem: Dyrektor Ziobrowski wyjaśnił, że szlaban na Palenicy Białczańskiej był nieczynny z powodu remontu drogi na odcinku Łysa Polana – Wodogrzmoty Mickiewicza, za który odpowiada Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Podkreślił jednak, że droga jest odpowiednio oznakowana i zakaz wjazdu obowiązuje bezwzględnie.

Incydent ten z pewnością stanie się podstawą do analizy procedur bezpieczeństwa i zabezpieczeń na terenie parku. Możliwe, że w przyszłości podobne sytuacje będą trudniejsze do zrealizowania, nawet podczas prac remontowych.

Dlaczego wjazd do Morskiego Oka jest zakazany? Kontekst ekologiczny i prawny

Oburzenie wywołane rajdem corvetty wynika nie tylko ze złamania prawa, ale przede wszystkim z braku szacunku dla unikalnej przyrody. Tatrzański Park Narodowy to jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce, będący częścią międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO. Zakaz ruchu pojazdów na drodze do Morskiego Oka ma fundamentalne znaczenie dla jego ochrony.

