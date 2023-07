Polacy boją się przyjazdu imigrantów do Polski? Najwięcej obaw mają wyborcy Zjednoczonej Prawicy [SONDAŻ]

W sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Radia Zet zapytano respondentów o to, czy zgadzają się ze stwierdzeniem: "Obawiam się zagrożeń ze strony imigrantów przyjeżdżających do Polski". Jak odpowiadali ankietowani w badaniu? W sumie ponad połowa zgadzała się z tym stwierdzeniem, a konkretnie odpowiedź "zdecydowanie się zgadza" wskazało 26,9 proc. osób, a odpowiedź "raczej się zgadzam" wskazało 26,2 proc. badanych. Przeciwnego zdania, czyli tych którzy nie obawiają się zagrożeń ze strony imigrantów było w sumie 45,1 proc. osób: "zdecydowanie się nie zgadzam" taką odpowiedź dało 27,3 proc. a "raczej się nie zgadzam" wskazało tę odpowiedź 17,8 proc. Natomiast "nie wiem/trudno powiedzieć" w badaniu odpowiedziało tak 1,8 proc.

Sprawdzono też, kogo popierają badani, którzy znaleźli się w grupie, która obawia się zagrożeń ze strony imigrantów. Sondaż wskazał, że aż 83 proc. osób to wyborcy popierający rządzących i 35 proc. to wyborcy opozycji.

Referendum ws. imigrantów. Wiadomo, jak będzie brzmiało pytanie referendalne

Władza zapowiedziała, że chce przeprowadzić referendum ws. relokacji imigrantów. W sobotę (8.07) prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polsat News ujawnił, jak ma brzmieć pytanie referendalne: - Jestem zwolennikiem tego, by było to jedno pytanie i odnoszące się do tego czy akceptujesz politykę rządu, która odrzuca przymusową relokację nielegalnych imigrantów - przekazał reporterce stacji.

Sonda Czy Polska powinna zgodzić się na przyjmowanie nielegalnych imigrantów? TAK NIE Nie mam zdania w tej sprawie