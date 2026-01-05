Polacy bez złudzeń. Tak będzie wyglądać 2026 rok w polityce. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Polacy oceniają relacje między Pałacem Prezydenckim a rządem, prognozując przyszłe konflikty.

Większość ankietowanych spodziewa się kontynuacji politycznych napięć, a niemal 30% obawia się pogorszenia.

Tylko nieliczni wierzą w poprawę; dowiedz się, co te prognozy mogą oznaczać dla Ciebie.

Polityczny klincz jako nowa norma

Badanie pokazuje, że niemal połowa respondentów, dokładnie 46 proc., uważa, iż relacje między prezydentem a rządem w 2026 roku nie ulegną żadnej poprawie. Dla wielu Polaków oznacza to dalszy polityczny klincz, spory wokół kluczowych ustaw i brak realnej współpracy między najważniejszymi ośrodkami decyzyjnymi w państwie. To, co jeszcze kilka lat temu było postrzegane jako wyjątkowy konflikt, dziś coraz częściej traktowane jest jako stały element polskiej polityki.

Obawy przed eskalacją konfliktu

Niepokój pogłębia fakt, że ponad jedna czwarta badanych, czyli 27 proc., spodziewa się pogorszenia relacji. To zapowiedź jeszcze trudniejszego procesu legislacyjnego, większej liczby prezydenckich wet oraz otwartej konfrontacji politycznej. W tle tych obaw wyraźnie rysuje się konflikt między premierem Donald Tusk a prezydentem Karol Nawrocki, który już teraz wyznacza ton relacji na linii rząd – Pałac Prezydencki. Spory o ustawy, kompetencje i kierunek polityki państwa sprawiają, że wyborcy coraz rzadziej wierzą w możliwość kompromisu.

Niewielu wierzy w przełom

Na tym tle szczególnie słabo wypada odsetek osób liczących na poprawę sytuacji. Zaledwie 12 proc. respondentów uważa, że relacje między prezydentem a rządem mogą się poprawić w nadchodzącym roku. To pokazuje, jak niskie są społeczne oczekiwania wobec współpracy między najważniejszymi ośrodkami władzy i jak głęboko zakorzenione jest przekonanie o trwałości konfliktu politycznego.

Jednocześnie 15 proc. badanych deklaruje odpowiedź „nie wiem” lub „nie mam zdania”. Ten wynik może świadczyć o narastającym zmęczeniu polityką, zniechęceniu do sporów elit i poczuciu, że niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, konflikt pozostaje niezmienny.

Co ten konflikt oznacza dla Polaków?

Utrzymujące się napięcia na linii Pałac Prezydencki – rząd nie pozostają bez realnych konsekwencji. Przedłużające się spory mogą prowadzić do opóźnień w uchwalaniu kluczowych ustaw, blokowania reform oraz niepewności w obszarze finansów publicznych i polityki społecznej. Dla wielu Polaków oznacza to ryzyko stagnacji i braku decyzyjności państwa w kluczowych momentach.

Nota metodologiczna: Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31.12.2025 - 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

