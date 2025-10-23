Pojawiły się nowe informacje ws. Barbary Skrzypek. Prokuratura zabrała głos siedem miesięcy po śmierci

Śmierć Barbary Skrzypek, znanej jako pani Basia, wstrząsnęła środowiskiem PiS, a szczególnie prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Kobieta była bliską współpracowniczką szefa partii przez wiele lat. Skrzypek zmarła w marcu 2025 roku, ale dopiero teraz pojawił się komunikat prokuratury o uzyskaniu opinii toksykologicznej w śledztwie dotyczącym zgonu kobiety.

Barbara Skrzypek przez wiele lat współpracowała z Jarosławem Kaczyńskim. Była bardzo blisko prezesa ponieważ pracowała jako dyrektor biura na Nowogrodzkiej, czyli w siedzibie partii. To ona przyjmowała interesantów, znała plan pracy Kaczyńskiego, a wielu widziało w niej osobę, która jest najbliżej ucha prezesa i cieszy się jego wyjątkowym zaufaniem.

Zresztą Kaczyńskiego Barbara Skrzypek zna już od początku lat 90., bo wówczas pracowała jako jego sekretarka. – Ona zwraca się do niego szefie, on do niej Basieńko – opowiadał niegdyś jeden z pracowników szefa PiS w rozmowie z "Polityką". Barbara Skrzypek cieszyła się ponoć specjalnymi względami u prezesa Kaczyńskiego:

Na Nowogrodzkiej mówią, że jak do niej trafi jakiś dokument, to nigdy nie zginie. To ona ma prawo wejść do gabinetu szefa i przerwać nawet najważniejsze spotkanie tylko dlatego, że się przedłuża. Inni pracownicy przed oblicze prezesa wzywani są tylko wtedy, gdy „Basieńka” jest poza biurem - donosiła kiedyś tygodnik "Polityka".

Nagła śmierć Barbary Skrzypek 

W 2020 roku Skrzypek odeszła na zasłużoną emeryturę. 12 marca 2025 roku Skrzypek była przesłuchiwana przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. "dwóch wież" spółki Srebrna, w której sama miała dwa udziały, a zmarła w wieku 66 lat, w dniu 15 marca 2025 roku, trzy dni po wspomnianym przesłuchaniu w charakterze świadka.

Prokuratura 18 marca 2025 roku wydała oświadczenie w sprawie wstępnych wyników sekcji zwłok Barbary Skrzypek. Jak wówczas podano: - Zarządzona i przeprowadzona została także sekcja zwłok, w wyniku której biegły lekarz z zakresu medycyny sądowej wstępnie stwierdził, iż przyczyną śmierci Barbary Skrzypek była niewydolność krążenia w przebiegu bardzo rozległego zawału tylnej ściany serca. Biegły nie stwierdził obrażeń mechanicznych mogących mieć wpływ na zgon. O zarządzeniu sekcji i jej wstępnych wynikach powiadomiona została rodzina zmarłej.

Co było przyczyną śmierci Skrzypek? Sprawą zajęła się prokuratura

Kolejny komunikat ws. śmierci Skrzypek pojawił się na początku lipca 2025. W złożonej do Prokuratury Okręgowej w Warszawie opinii biegli podkreślili, że oględziny i sekcja zwłok zmarłej w marcu Barbary Skrzypek nie dostarczyły dowodu na to, aby do jej śmierci mogło dojść w następstwie zmian urazowych, wynikało z opublikowanego przez prokuraturę komunikatu. Wówczas podano także, że prokuratura oczekuje m.in. na uzyskanie opinii biegłego z zakresu toksykologii. Komunikat w sprawie badań toksykologicznych pojawił się 21 października 2025 roku. Oto jego teść: 

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie informuje, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek została sporządzona i doręczona opinia z zakresu badań toksykologicznych po przeprowadzonej sekcji zwłok Barbary Skrzypek. Zgodnie z art. 318 Kodeksu postępowania karnego do członka rodziny osoby pokrzywdzonej oraz pełnomocnika została wysłana informacja o wpływie opinii i możliwości zapoznania się z jej treścią w Prokuraturze. Z uwagi na charakter sprawy oraz z szacunku dla bliskich, naszym priorytetem jest, aby to właśnie rodzina jako pierwsza zapoznała się z treścią opinii. Dlatego na obecnym etapie nie udzielamy żadnych informacji dotyczących jej treści. Dalsze informacje będą przekazywane w miarę postępów śledztwa oraz po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych - napisano na stronie Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie. 

