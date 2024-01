Pogrzeb Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej. Na uroczystości będzie premier Tusk

Iwona Śledzińska-Katarasińska przez wiele lat zasiadała w Sejmie. Była posłanką rekordzistką, jeśli chodzi o staż w Sejmie. W Łodzi odbędzie się dziś pogrzeb Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej. Była posłanką nieprzerwanie od 1991 r., czyli od I kadencji Sejmu do 2023 r. do IX kadencji reprezentując Unię Demokratyczną, Unię Wolności i Platformę Obywatelską. Od początku lat 80. związana z NSZZ Solidarność i środowiskiem opozycji demokratycznej. W stanie wojennym internowana do 16 grudnia 1981 roku (była wówczas w ciąży). W 1989 r. I. Śledzińska-Katarasińska w łódzkim oddziale Telewizji Polskiej była w ekipie Studia Solidarność. Od 1989 r. organizowała łódzki dodatek do Gazety Wyborczej zostając jego pierwszą redaktor naczelną. Na początku lat 90. XX w. była wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Iwona Śledzińska Katarasińska urodziła się 3 stycznia 1941 r. w Komornikach niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Była dziennikarką. Należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Pracowała m.in. w Dzienniku Łódzkim, Głosie Robotniczym i ośrodku Telewizji Polskiej w Łodzi. Zmarła nagle 1 stycznia 2024 roku. W uroczystościach pogrzebowych byłej posłanki KO weźmie udział premier Donald Tusk oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

