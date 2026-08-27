Pogrzeb gen. Różańskiego. Rodzina ma prośbę do żałobników

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-27 15:59

W piątek, 28 sierpnia odbędzie się pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego. Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zostanie pochowany w Międzyrzeczu. Rodzina wystosowała specjalną prośbę do żałobników, którzy zechcą pożegnać generała.

Generał Mirosław Różański w mundurze salutuje. O szczegółach pogrzebu generała przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marcin Bielecki/ PAP

Generał Mirosław Różański zmarł w wieku 63 lat 24 sierpnia 2026. W ciągu ostatnich lat zajmował się polityką. Zasiadał w Senacie XI kadencji, a jako doświadczony wojskowy w stanie spoczynku pełnił funkcję przewodniczącego senackiej komisji obrony narodowej, zajmującej się m.in. opiniowaniem kluczowych dla obronności ustaw. Do Senatu w wyborach 2023 roku gen. Mirosław Różański dostał się do parlamenty z ramienia Trzeciej Drogi, startując z okręgu nr 20, obejmującego część województwa lubuskiego z Zieloną Górą.

Pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego 

Ostatnie pożegnanie generała Różańskiego odbędzie się w piątek, 28 sierpnia. Msza święta zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Międzyrzeczu, rozpocznie się ona o godzinie 13:00. Natomiast pochowanie zaplanowano na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu (w okolicach jeziora Oko) o godzinie 14:00. Gdy tylko pojawiały się informacje na temat pogrzebu podano, że rodzina generała ma specjalną prośbę do żałobników, którzy przybędą pożegnać zmarłego. Chodzi o to, by nie przynosić kwiatów, a zamiast tego wesprzeć cele charytatywne.

Przeczytaj także:

Teraz pojawiały się dokładnie szczegóły dotyczące tego, jaką organizację wesprzeć. Zamiast kwiatów rodzina zachęca do wsparcia weteranów poprzez wpłatę na konto fundacji Stratpoints z dopiskiem: "Na cele statutowe fundacji". Misją fundacji jest stworzenie platformy dla strategicznego myślenia o bezpieczeństwie, wspierającej instytucje publiczne i podmioty prywatne oraz działającej na rzecz weteranów i ich rodzin.

Nie żyje gen. Mirosław Różański
Galeria zdjęć 25
Express Biedrzyckiej WSTĘP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIROSŁAW RÓŻAŃSKI