Pogrzeb gen. Różańskiego. Rodzina ma prośbę do żałobników

Generał Mirosław Różański zmarł w wieku 63 lat 24 sierpnia 2026. W ciągu ostatnich lat zajmował się polityką. Zasiadał w Senacie XI kadencji, a jako doświadczony wojskowy w stanie spoczynku pełnił funkcję przewodniczącego senackiej komisji obrony narodowej, zajmującej się m.in. opiniowaniem kluczowych dla obronności ustaw. Do Senatu w wyborach 2023 roku gen. Mirosław Różański dostał się do parlamenty z ramienia Trzeciej Drogi, startując z okręgu nr 20, obejmującego część województwa lubuskiego z Zieloną Górą.

Pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego

Ostatnie pożegnanie generała Różańskiego odbędzie się w piątek, 28 sierpnia. Msza święta zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Międzyrzeczu, rozpocznie się ona o godzinie 13:00. Natomiast pochowanie zaplanowano na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu (w okolicach jeziora Oko) o godzinie 14:00. Gdy tylko pojawiały się informacje na temat pogrzebu podano, że rodzina generała ma specjalną prośbę do żałobników, którzy przybędą pożegnać zmarłego. Chodzi o to, by nie przynosić kwiatów, a zamiast tego wesprzeć cele charytatywne.

Teraz pojawiały się dokładnie szczegóły dotyczące tego, jaką organizację wesprzeć. Zamiast kwiatów rodzina zachęca do wsparcia weteranów poprzez wpłatę na konto fundacji Stratpoints z dopiskiem: "Na cele statutowe fundacji". Misją fundacji jest stworzenie platformy dla strategicznego myślenia o bezpieczeństwie, wspierającej instytucje publiczne i podmioty prywatne oraz działającej na rzecz weteranów i ich rodzin.

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