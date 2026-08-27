Żurek przekazał nowe wiadomości ws. Piesiewicza. "Jest przewożony do prokuratury"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-27 12:56

W czasie czwartkowej (27 sierpnia) konferencji prasowej, minister Waldemar Żurek zabrał głos na temat zatrzymania Radosława Piesiewicza. Minister przyznał, że ten jest przewożony do prokurator i tam będą przestawiane zarzuty. - Mamy dwa priorytety. To nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego i ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność - powiedział Żurek.

Minister Waldemar Żurek podczas konferencji przed Ministerstwem Sprawiedliwości. O szczegółach sprawy pisze SE Polityka.
Autor: Jacek Dominski/ Reporter

Radosław Piesiewicz, szef PKOl został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa ma związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie afery wokół ZondaCrypto. W czasie konferencji prasowej głos na temat zatrzymania Piesiewicza zabrał minister Waldemar Żurek. - W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom - ocenił Żurek podczas konferencji prasowej. Jak dodał działania prokuratury skupiają się na dwóch priorytetowych elementach: 

Nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać - przekazał minister sprawiedliwości. 

Minister dodał, że sprawa jest rozwojowa i wymaga szeregu czynności, bo ma wiele wątków, dlatego polecił zachować cierpliwość i powściągliwość. 

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Radosław Piesiewicz
WALDEMAR ŻUREK