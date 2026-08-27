Żurek przekazał nowe wiadomości ws. Piesiewicza. "Jest przewożony do prokuratury"

Radosław Piesiewicz, szef PKOl został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa ma związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie afery wokół ZondaCrypto. W czasie konferencji prasowej głos na temat zatrzymania Piesiewicza zabrał minister Waldemar Żurek. - W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom - ocenił Żurek podczas konferencji prasowej. Jak dodał działania prokuratury skupiają się na dwóch priorytetowych elementach:

- Nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać - przekazał minister sprawiedliwości.

Minister dodał, że sprawa jest rozwojowa i wymaga szeregu czynności, bo ma wiele wątków, dlatego polecił zachować cierpliwość i powściągliwość.