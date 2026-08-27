Giertych adwokatem Krala. Magdalena Biejat nie gryzła się w język: „Moralnie wątpliwe”

Magdalena Biejat była w czwartek, 27 sierpnia, gościnią Porannej Rozmowy RMF FM. Jednym z tematów wywiadu była decyzja Romana Giertycha, który został pełnomocnikiem Przemysława Krala. Prowadzący zapytał wicemarszałkinię Senatu, co sądzi o takim połączeniu działalności adwokackiej z aktywnością polityczną. Odpowiedź polityczki Nowej Lewicy była jednoznaczna.

– To nie jest nielegalne, ale uważam, że jest to moralnie wątpliwe. Bo mecenas Giertych oprócz tego, że jest adwokatem, jest politykiem koalicji rządzącej – powiedziała Magdalena Biejat na antenie RMF FM.

Magdalena Biejat o Romanie Giertychu: „Powstrzymałabym się”

Zdaniem wicemarszałkini Senatu Roman Giertych powinien szczególnie ostrożnie dobierać prowadzone przez siebie sprawy. Jest bowiem nie tylko adwokatem, lecz także czynnym posłem, który uczestniczy w stanowieniu prawa.

– Ja na jego miejscu powstrzymałabym się od podejmowania spraw tak gorących politycznie, bo to po prostu może budzić wątpliwości co do jego intencji, co do tego, gdzie leżą jego interesy, jako polityka, jako polityka, która ma wpływ na prawo – stwierdziła Biejat w Porannej Rozmowie RMF FM.

Polityczka podkreśliła, że chodzi o sprawę wywołującą duże emocje i pytania dotyczące wpływu na proces legislacyjny.

Biejat zaznaczyła, że decyzja należy ostatecznie do samego Romana Giertycha. Nie wycofała się jednak ze swojej krytycznej oceny.

– Ja oczywiście nie jestem żadną koleżanką Romana Giertycha, ani jego współpracownicą, ani doradczynią broń Boże, więc to jest jego decyzja – powiedziała w RMF FM.

Po chwili ponownie podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w tak politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia.

– Ja uważam, że jeszcze raz to powiem, to jest wątpliwie moralnie, ponieważ Roman Giertych jest posłem, czynnym posłem, politykiem, parlamentarzystą, ma wpływ na stanowienie prawa i w związku z tym powinien bardzo poważnie się zastanowić, czy jest to słuszne, żeby podejmować takie sprawy – podsumowała Magdalena Biejat w Porannej Rozmowie RMF FM.

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Z wypowiedzi wicemarszałkini Senatu wynika więc jasno: podjęcie się przez Romana Giertycha obrony Przemysława Krala nie jest – w jej ocenie – działaniem nielegalnym. Problemem pozostaje jednak możliwy konflikt ról i wątpliwości, jakie wywołuje zaangażowanie czynnego parlamentarzysty w sprawę o tak dużym ciężarze politycznym.