Jest nowy ranking zaufania do polityków. Lider jest ten sam, ale jego przewaga zmalała

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania z wynikiem 50,2 proc., jednak odnotował wzrost nieufności o 3,2 pkt proc. i znaczące zmniejszenie przewagi nad drugim miejscem.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zajął drugie miejsce (43,6 proc. zaufania), osiągając najlepszy wynik od lutego, natomiast wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz był trzeci (41,1 proc.).

Premier Donald Tusk znalazł się poza podium, ufność wobec niego deklaruje 36,9 proc. Polaków, a nieufność 58,9 proc. Badanie IBRiS dla Onetu przeprowadzono w dniach 21-22 sierpnia 2026.

Karol Nawrocki na czele zaufania, ale przewaga topnieje

Prezydent Karol Nawrocki cieszy się zaufaniem Polaków. Z nowego badania, które zostało przeprowadzone na zlecenie Onetu przez IBRIS wynika, że to on pozostaje liderem. Prezydentowi ufa 50,2 proc. a nie ufa 44,8 proc. Jest jednak coś, co powinno niepokoić prezydneta. Chodzi o to, że odsetek osób deklarujących nieufność wobec niego wzrósł o 3,2 pkt proc. Co więcej, jeśli chodzi o polityka na drugim miejscu, to przewaga Nawrockiego znacznie się zmniejszyła. W czerwcu wynosiła aż 12,2 pkt proc. różnicy, a teraz to 6,6 pkt proc.

Radosław Sikorski mocno w górę, awans na drugie miejsce

Drugie miejscu w rankingu zaufania zajął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wicepremierowi Sikorskiemu ufa 43,6 proc. osób, co oznacza wzrost o 2,1 pkt proc. i najlepszy wynik szefa MSZ w rankingu od lutego! Nieufność wobec niego deklaruje natomiast 46,1 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 3,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Podium zamyka zaś wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 41,1 proc. badanych, ale jednocześnie odnotował spadek w poziomie zaufania o 1,2 pkt proc. oraz wzrost nieufności o 5,2 pkt proc.

Tusk poza podium, wyraźny spadek Jarosława Kaczyńskiego

Poza podium znalazł się premier. Donaldowi Tuskowi ufa 36,9 proc. Polaków, to lekki wzrost w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca, bo o 1,4 pkt proc. Nieufność wobec premiera pozostaje wynosi 58,9 proc. Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajęli:

Krzysztof Bosak (35,5 proc.),

Włodzimierz Czarzasty (34,6 proc.),

Mateusz Morawiecki (33,3 proc.),

Sławomir Mentzen (28,1 proc.),

Piotr Zgorzelski (27,4 proc.),

a pierwszą dziesiątkę zamyka polityk Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek (22,2 proc.).

Dopiero na kolejnym, czyli 11. miejscu uplasował się lider PiS Jarosław Kaczyński. Politykowi ufa 21,5 proc. ankietowanych, to o 4,5 pkt proc. mniej niż w lipcu. Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został przeprowadzony w dniach 21-22 sierpnia 2026.

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