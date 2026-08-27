Jest nowy ranking zaufania do polityków. Lider jest ten sam, ale jego przewaga zmalała

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-27 9:54

W najnowszym rankingu zaufania do polityków liderem wciąż pozostaje prezydent. Jednak, jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Onetu, na Karola Nawrockiego wskazało mniej osób, niż wcześniej. Do zmian doszło także na kolejnych miejscach podium.

Radosław Sikorski, Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz. O rankingu zaufania przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service, Paweł Kibitlewski, Virginia Mayo/ Associated Press
  • Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania z wynikiem 50,2 proc., jednak odnotował wzrost nieufności o 3,2 pkt proc. i znaczące zmniejszenie przewagi nad drugim miejscem.
  • Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zajął drugie miejsce (43,6 proc. zaufania), osiągając najlepszy wynik od lutego, natomiast wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz był trzeci (41,1 proc.).
  • Premier Donald Tusk znalazł się poza podium, ufność wobec niego deklaruje 36,9 proc. Polaków, a nieufność 58,9 proc. Badanie IBRiS dla Onetu przeprowadzono w dniach 21-22 sierpnia 2026.

Karol Nawrocki na czele zaufania, ale przewaga topnieje

Prezydent Karol Nawrocki cieszy się zaufaniem Polaków. Z nowego badania, które zostało przeprowadzone na zlecenie Onetu przez IBRIS wynika, że to on pozostaje liderem. Prezydentowi ufa 50,2 proc. a nie ufa 44,8 proc. Jest jednak coś, co powinno niepokoić prezydneta. Chodzi o to, że odsetek osób deklarujących nieufność wobec niego wzrósł o 3,2 pkt proc. Co więcej, jeśli chodzi o polityka na drugim miejscu, to przewaga Nawrockiego znacznie się zmniejszyła. W czerwcu wynosiła aż 12,2 pkt proc. różnicy, a teraz to 6,6 pkt proc. 

Radosław Sikorski mocno w górę, awans na drugie miejsce

Drugie miejscu w rankingu zaufania zajął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wicepremierowi Sikorskiemu ufa 43,6 proc. osób, co oznacza wzrost o 2,1 pkt proc. i najlepszy wynik szefa MSZ w rankingu od lutego! Nieufność wobec niego deklaruje natomiast 46,1 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 3,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Podium zamyka zaś wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 41,1 proc. badanych, ale jednocześnie odnotował spadek w poziomie zaufania o 1,2 pkt proc. oraz wzrost nieufności o 5,2 pkt proc.

Tusk poza podium, wyraźny spadek Jarosława Kaczyńskiego

Poza podium znalazł się premier. Donaldowi Tuskowi ufa 36,9 proc. Polaków, to lekki wzrost w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca, bo o  1,4 pkt proc. Nieufność wobec premiera pozostaje wynosi 58,9 proc. Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajęli:

  • Krzysztof Bosak (35,5 proc.),
  • Włodzimierz Czarzasty (34,6 proc.),
  • Mateusz Morawiecki (33,3 proc.),
  • Sławomir Mentzen (28,1 proc.),
  • Piotr Zgorzelski (27,4 proc.),
  • a pierwszą dziesiątkę zamyka polityk Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek (22,2 proc.).

Dopiero na kolejnym, czyli 11. miejscu uplasował się lider PiS Jarosław Kaczyński. Politykowi ufa 21,5 proc. ankietowanych, to o 4,5 pkt proc. mniej niż w lipcu. Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został przeprowadzony w dniach 21-22 sierpnia 2026.

Karol Nawrocki Święto Wojska Polskiego
Galeria zdjęć 13
SKOLIM ZAGRA U PREZYDENTA NAWROCKIEGO!
Express Biedrzyckiej
Marek Zuber OSTRZEGA: Weszliśmy na ŚCIEŻKĘ GRECJI! Przedsiębiorcy to CHŁOPCY DO BICIA! LOBBING trzeba UREGULOWAĆ! EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Express Biedrzyckiej
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI