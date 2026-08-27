Tak źle jeszcze nigdy nie było! Nawet jego wyborcy są przeciwni decyzji Tuska!

O co chodzi? O najnowszą nominację Donalda Tuska do Trybunału Konstytucyjnego. - Czy wybór Macieja Berka, do niedawna członka rządu, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego narusza niezależność władzy sądowniczej i prowadzi do jej dalszego upolitycznienia? - mieli odpowiedzieć uczestnicy badania. Wyniki okazały się być szalenie jednoznaczne! Jedynie według 16,3 proc. ankietowanych wybór Berka na sędziego TK nie narusza niezależności władzy sądowniczej i nie prowadzi do jej dalszego upolitycznienia. Przeciwnego zdania było natomiast 59,7 proc. badanych. Pozostałe 24 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Zobacz: Brukselski rozłam w PiS staje się faktem! "Nie możemy pozostać"

"Rzeczpospolita" podkreśla, że zdecydowana większość przeciwników powołania Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdyż 82 proc., to wyborcy opozycji. Co jednak najciekawsze, wśród zwolenników koalicji rządzącej również większej części nie podobała się ta nominacja. W takim wariancie 43 proc. ankietowanych było przeciw, a 37 proc. badanych poparło kandydaturę byłego ministra.

Sprawdź: Poszukiwania Romanowskiego rozpoczęte. Rutkowski jest w Naddniestrzu!

- To wyjątkowo niefortunne, żeby prosto z rządu być kierowanym do orzekania w TK (...) Polacy uwierzyli, że jest szansa na rzeczywiste zbudowanie praworządności w Polsce. Jednak po dwóch latach oczekiwanie te nie zostały zaspokojone - ocenił prof. Maciej Gutowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 sierpnia 2026 roku na grupie 1067 osób za pomocą wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo (CATI).

Galeria poniżej: Ludzie spotkali Tuska w Watykanie i się zaczęło! Zaskakujące sceny w kościele tuż przy grobie Jana Pawła II

13

Sonda Czy Donald Tusk powinien dokonać ostrej rekonstrukcji rządu przed kampanią? Tak, koalicja potrzebuje wstrząsu Nie, to może tylko pogłębić kryzys Trudno powiedzieć