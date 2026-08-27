Ekstradycja Ziobry. Żurek: „Wiedziałem o tym”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
źródło informacji PAP
2026-08-27 15:34

Wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest już w rękach Amerykanów. Waldemar Żurek przyznał, że wiedział o opóźnieniu. Dokument wysłany z Polski pod koniec lipca miał trafić do Departamentu Stanu dopiero po blisko miesiącu.

Zbigniew Ziobro, a na miniaturze obok sędzia Waldemar Żurek. O wniosku o ekstradycję przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Zieliński/Super Express, Art Service/Super Express
  • Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry wreszcie dotarł do USA, co otwiera nowy rozdział w głośnej sprawie byłego ministra sprawiedliwości.
  • Okazuje się, że dokument wysłany z Polski miesiąc temu, czekał na analizę dyplomatyczną, co potwierdził prokurator Żurek, tłumacząc opóźnienie.
  • Jakie zarzuty ciążą na Ziobrze i co dokładnie działo się z wnioskiem przez blisko miesiąc? Poznaj kulisy tej skomplikowanej procedury.

Wniosek o ekstradycję Ziobry już w USA

Waldemar Żurek potwierdził w czwartek, że amerykańskie władze otrzymały wniosek dotyczący aresztowania i ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa wzbudziła pytania po informacji, że dokument nie trafił do Amerykanów od razu.

RMF24 podało w środę, że wniosek wysłany z Polski 27 lipca został przekazany Departamentowi Stanu USA dopiero we wtorek. Tymczasem pod koniec lipca Prokuratura Krajowa informowała o przekazaniu dokumentów stronie amerykańskiej drogą dyplomatyczną.

Minister sprawiedliwości tłumaczył podczas konferencji prasowej, co działo się z wnioskiem przez ten czas.

– Proszę pamiętać, że w tego typu sprawach jest zawsze tak, że te dokumenty przechodzą jeszcze przez polską dyplomację. Czasem możemy posłuchać uwag tych, którzy znają system amerykański (...). Ja wiedziałem o tym, że ten wniosek jest jeszcze analizowany pod kątem tego, czy jest poprawnie przetłumaczony, sformułowany. Tam nic nie zostało zmienione, ale rzeczywiście wiedziałem o tym, że ten wniosek nie poszedł - podkreślił.

Żurek: „Jeżeli się wypowiadałem inaczej, to przepraszam”

Prokurator generalny odniósł się także do wcześniejszych komunikatów dotyczących wysłania dokumentów.

– Proszę zwrócić uwagę, że myśmy powiedzieli, że nadaliśmy wniosek w odpowiedni sposób. Tak chyba się wypowiadałem, ale jeżeli się wypowiadałem inaczej, to przepraszam - powiedział Żurek.

Jak dodał, zastosowana procedura „później skończyła się nadaniem mu biegu i to było przewidziane i zaplanowane”.

– Ja wiedziałem o tej sytuacji, więc mogę tylko powiedzieć, że (wniosek) już jest w rękach amerykańskich - dodał.

Prokuratura informowała 27 lipca, że dokumenty są przekazywane drogą dyplomatyczną. Według przedstawionej wówczas procedury wniosek miał za pośrednictwem polskiej ambasady w Waszyngtonie trafić do sekretarza stanu USA Marco Rubio, a następnie do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości.

Ziobro przebywa w USA. Ciąży na nim 26 zarzutów

Zbigniew Ziobro poinformował w maju, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W lipcu węgierskie władze cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły dokumenty podróży.

Były minister sprawiedliwości ma 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Ziobro nie przyznaje się do winy.

W lutym sąd zgodził się na jego aresztowanie, a decyzja uprawomocniła się w lipcu. Za byłym ministrem wydano również list gończy.

Wniosek o ekstradycję musi teraz zostać rozpatrzony zgodnie z procedurami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i umową ekstradycyjną między Polską a USA.

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