Podsłuchiwali córkę Tuska? Premier wściekły. "Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?"

Joanna Drzycimska
Sara Osiecka
2025-10-22 10:00

Premier Donald Tusk ostro zareagował na doniesienia o tym, że jego córka, Kasia Tusk otrzymała status osoby pokrzywdzonej w toczącym się śledztwie, dotyczącym nielegalnego wykorzystania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Na platformie X zamieścił bardzo mocny komentarz!

Kasia Tusk, Donald Tusk

Autor: Gadomski Marcin

Podsłuchiwali córkę i żonę Tuska? "Wnuczki i wnuków też?"

Jak ustalił Onet, Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera Donalda Tuska, otrzymała status osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym nadużywania systemu Pegasus. Prokuratura Krajowa, pomimo pytań, nie udzieliła oficjalnych odpowiedzi w tej sprawie. Fakt ten potwierdził jednak prokurator Józef Gacek w rozmowie z Onetem. "Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu panu Bogdanowi Święczkowskiemu i panu prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu" - powiedział.

Tusk ostro do Kaczyńskiego

Okazuje się, że prawdopodobnie przesłuchana ma zostać także żona Donalda Tuska, Małgorzata. Na razie jednak to nie zostało potwierdzone. Krótko przed godz. 10 w środę, 22 października, premier zamieścił na platformie X ostry komentarz. Jego adresat pojawia się na końcu wpisu. "Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?" - napisał. A niedługo później dodał: "W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście" - czytamy.

  • Córka premiera Tuska, Katarzyna Tusk-Cudna, uzyskała status osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym Pegasusa.
  • Potwierdzono, że Katarzyna Tusk-Cudna została przesłuchana w sprawie nadużycia systemu.
  • Premier Tusk sugeruje, że podsłuchiwano również jego żonę i pyta, czy inwigilacja objęła też jego wnuki.
  • Czy to działanie miało na celu "ochronę instytucji rodziny", jak ironicznie pyta premier Tusk?
