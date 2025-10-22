Podsłuchiwali córkę Tuska? Premier wściekły. "Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?"

Podsłuchiwali córkę i żonę Tuska? "Wnuczki i wnuków też?"

Jak ustalił Onet, Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera Donalda Tuska, otrzymała status osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym nadużywania systemu Pegasus. Prokuratura Krajowa, pomimo pytań, nie udzieliła oficjalnych odpowiedzi w tej sprawie. Fakt ten potwierdził jednak prokurator Józef Gacek w rozmowie z Onetem. "Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu panu Bogdanowi Święczkowskiemu i panu prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu" - powiedział.

Tusk ostro do Kaczyńskiego

Okazuje się, że prawdopodobnie przesłuchana ma zostać także żona Donalda Tuska, Małgorzata. Na razie jednak to nie zostało potwierdzone. Krótko przed godz. 10 w środę, 22 października, premier zamieścił na platformie X ostry komentarz. Jego adresat pojawia się na końcu wpisu. "Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?" - napisał. A niedługo później dodał: "W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście" - czytamy.

