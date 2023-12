Podkomisja smoleńska jednak będzie działać? Macierewicz idzie w zaparte!

Antoni Macierewicz powiedział w Polsat News, że podkomisja smoleńska nie została zlikwidowana i zapowiedział, że w południe rozpoczęło się jej kolejne posiedzenie. Szef komisji kategorycznie nie zgadza się na jej likwidację, bo uważa, że nie ma na to żadnych przepisów umożliwiających szefowi MON jej odwołanie.

- Za to być może chodzi o to, że dzisiejsze posiedzenie jest poświęcone omówieniu tego raportu, to jest wniosek do Trybunału Praw Człowieka o oskarżenie Rosji za zbrodnię smoleńską; za zamordowanie pana prezydenta, za pierwszy atak rosyjski na państwo NATO. Ten atak, który rozpoczął agresję, z jaką dzisiaj mamy do czynienia, zarówno w Ukrainie jak i zagrożenia innych państw, które sąsiadują z Federacją Rosyjską" - mówił Macierewicz.

O likwidacji podkomisji smoleńskiej informował kilka dni temu wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. - Chciałbym ogłosić, że to jest koniec kłamstw w imieniu państwa polskiego. To koniec wydatkowania setek milionów złotych na działalność, która nie ma nic wspólnego z wyjaśnianiem przyczyn katastrofy smoleńskiej, ale wiele ma wspólnego z polityką - powiedział.

