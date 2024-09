Podali okropne wieści dla Ziobry! Ludzie są zbulwersowani, wylała się fala pytań

KPRM wysłała do kancelarii prezydenta dokumenty ws. nominacji Kierwińskiego

co się stało?

Lekarz zbadał Ziobrę?

Zbigniew Ziobro zachorował na złośliwy nowotwór przełyku. Przeszedł w sumie dwie operacje, ale nadal odbywa terapię. Polityk od wielu miesięcy nie uczestniczy w życiu publicznym, lecz czasami udziela się w mediach społecznościowych. Z powodu stanu zdrowia Ziobro nie stawiał się na wezwania komisji śledczej ds. Pegasusa. Za każdym razem przedstawiał zwolnienie lekarskie, dlatego komisja śledcza zwróciła się do biegłego lekarza o ocenę jego stanu zdrowia. Opinia miała zostać wydana 20 września, jednak dopiero dzisiaj poznaliśmy wstępne informacje w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka odniosła się do sytuacji w swoich mediach społecznościowych. Jak poinformowała, biegłemu lekarzowi udało się zbadać stan byłego ministra sprawiedliwości. – Opinia biegłego o stanie zdrowia @ziobro dotarła do #KomisjaPegasus – napisała polityczka.

Niepokojące słowa

Podała dalej także niepokojącą informację, ale zapewniła, że szczegóły wyjaśni już w środę. – Wszystkie nieprawidłowości zostaną rozliczone ! Szczegóły już w środę – napisała w serwisie „X”.

Pod wpisem nie zabrakło jednak komentarzy internautów, którym wpis nie do końca przypadł do gustu. – W interesie społecznym jest ujawnić informacje o jego stanie zdrowia. Informacja miała być podana do dnia 20.09.2024 – zbulwersowała się internautka.

– Ma ten żołądek w płucu, może Pani trochę więcej napisać!? – padł komentarz.

– Jest zdrowy czy chory? – pytał ktoś inny.

– Pani Poseł, mam rozumieć, że wpisy stwierdzające, że Ziobro rzekomo się nie stawił są nieprawdziwe, tak? – pytał zniecierpliwiony internauta.

