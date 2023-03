Jak tak można?!

Pod osłoną nocy Komorowski wsiadł do limuzyny. To, co działo się później, woła o pomstę do nieba! ZDJĘCIA PAPARAZZI

Bronisław Komorowski na politycznej emeryturze nie próżnuje. Były prezydent ciągle pojawia się w mediach i udziela rad politykom opozycji. Swoje życie dzieli pomiędzy Warszawę i Budę Ruską. Tym razem przyłapaliśmy Bronisława Komorowskiego w stolicy, gdzie pod osłoną nocy wsiadł do limuzyny. To, co działo się później, woła o pomstę do nieba! Zobacz zdjęcia paparazzi.