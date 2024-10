Początek wojny w koalicji o wolną Wigilię. "Feministki do garów. To jest Nowa Lewica?"

Ministra podpisuje się pod projektem

24 grudnia może stać się ustawowo wolnym dniem. - Dla większości polskich rodzin, bez względu na wyznanie lub jego brak, Wigilia to szczególny dzień. W wielu miejscach pracy jest dniem wolnym, albo jest dniem krótszym od pracy, więc nasza ustawa potwierdzi stan faktyczny – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z „Super Expressem”. - To jest projekt poselski, natomiast jako ministra pracy i polityki społecznej całym sercem się pod tym podpisuję – dodała.

Petru: liczba świąt musi się zgadzać

Nie wiadomo czy projekt nie wywoła wojny w koalicji rządowej. Politycy Polski 2050 z posłem Ryszardem Petru na czele chcą przywrócenia handlu w niedziele. - Każdy dodatkowy dzień wolny od pracy kosztuje gospodarkę 6 mld zł. Jeśli Wigilia miałaby być dniem wolnym to kosztem innego święta w roku, tak aby liczba dni wolnych (13) - nie zmieniła się – napisał Petru w serwisie X. Kiedy europoseł Lewicy Robert Biedroń (48 l.) w telewizji Polsat nazwał polityka Trzeciej Drogi „samotnym wilkiem neoliberalizmu”, ten odgryzł się nawiązując do wolnej Wigilii. - Lewicowe kobiety zapędzają feministki do garów. To jest ta nowa Lewica? - napisał Petru w X.

Lewicowe kobiety zapędzają feministki do garów. To jest ta nowa Lewica? https://t.co/SABfTpBx7p— Ryszard Petru (@RyszardPetru) October 28, 2024

Express Biedrzyckiej - dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz | 2024-10-28 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.