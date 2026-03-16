"Pociąg jedzie do Moskwy!" Robert Biedroń ostrzega Czarnka i PiS

Robert Biedroń ostro skrytykował metaforę "pociągu" PiS, którą przedstawił Przemysław Czarnek.

Europoseł Lewicy twierdzi, że PiS zmierza w kierunku Moskwy, a nie Europy, ryzykując sojusz z Konfederacją.

Biedroń ostrzega PiS przed kopiowaniem retoryki skrajnej prawicy, przewidując utratę wyborców i tożsamości.

"Pociąg jedzie rozpędzony w kierunku Moskwy"

Biedroń odniósł się do metafory "pociągu", którą wcześniej zastosował Przemysław Czarnek, opisując PiS jako lokomotywę, której jest maszynistą. Europoseł Lewicy przekształcił tę metaforę w ostrzeżenie: „Problem jest w tym, że po pierwsze, do tego pociągu dosiadł się Mentzen z Braunem, bo taka będzie przyszła koalicja, jeśli wygrają wybory, a po drugie, ten pociąg jedzie rozpędzony w kierunku Moskwy, a nie Europy i to jest dziś największy problem Czarnka”.

Słowa Biedronia sugerują, że PiS, dążąc do przejęcia elektoratu Konfederacji, ryzykuje nie tylko utratę własnej tożsamości, ale także oddalenie Polski od wartości europejskich. To mocne oskarżenie, które wpisuje się w szerszą debatę o kierunku, w jakim zmierza polska polityka.

"Zawsze podróbka będzie gorsza od oryginału"

Michał Wróblewski z WP przypomniał, że Przemysław Czarnek wielokrotnie wykluczał koalicję z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Biedroń skwitował to krótko: „Ja też wykluczałem w życiu wiele rzeczy, wiele mówiłem, a później się skończyło, jak się skończyło”.

Europoseł Lewicy poszedł o krok dalej, ostrzegając PiS przed próbą kopiowania retoryki skrajnej prawicy. „Oni się dzisiaj licytują z najbardziej skrajną prawicą w Polsce, czyli z Braunem i z Mentzenem, ale ostrzegam pana Czarnka i ostrzegam PiS: zawsze podróbka będzie gorsza od oryginału. Stracą wyborców, stracą cnotę, a niczego dobrego nie zyskają” – mówił Robert Biedroń. Ta wypowiedź jasno wskazuje na strategiczne ryzyko, jakie zdaniem Biedronia, podejmuje PiS, próbując konkurować na polu ideologicznym z Konfederacją. W jego ocenie, takie działanie doprowadzi jedynie do osłabienia pozycji PiS i utraty zaufania wśród własnego elektoratu.

Słowa Biedronia otwierają dyskusję na temat przyszłości polskiej prawicy i potencjalnych scenariuszy politycznych po kolejnych wyborach. Czy PiS rzeczywiście podąża w kierunku, który może przynieść więcej strat niż zysków?

