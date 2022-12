Pobór do wojska na obowiązkowe ćwiczenia. Który polityk pójdzie w kamasze? Kontrowersyjny pomysł MON

Wezwanie od MON może dostać 200 tys. żołnierzy

Z informacji przekazanych przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacje wynika, że w przyszłym roku wezwania może dostać około 200 tys. żołnierzy rezerwy, o ile nie skończyli oni 55 lat. Chodzi głównie o osoby, które odbyły służbę wojskową, mają złożoną przysięgę wojskową i nadany przydział mobilizacyjny w konkretnej jednostce wojskowej.

Na obowiązkowe ćwiczenia mogą trafić zwykli Polacy. Czy jesteś w tej grupie? Sprawdź

Pobór do wojska w 2023 roku

Z projektu wynika, że powołana na ćwiczenia rezerwy może zostać osoba, która nigdy nie była w wojsku, a posiada kategorię „A” i od razu została przeniesiona do rezerwy – taka możliwość istnieje. Powołania do wojska na ćwiczenia nie otrzymają osoby, które ukończyły 55 lat albo pełnią ważną funkcję publiczną. Należy podkreślić, że nie jest to pobór do wojska, a jedynie możliwość obowiązku uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych, które mogą potrwać maksymalnie 90 dni.

Jakie zawody mogą otrzymać powołanie na ćwiczenia w 2023 roku?

Poza nimi wezwanie na ćwiczenia wojskowe mają trafiać do Polaków wykonujących określone zawody. Chodzi konkretnie o lekarzy, pielęgniarki, informatyków oraz kierowców zawodowych. Według prawników decyzję o powołaniu można zaskarżyć w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Czy politycy wzięliby udział w takim szkoleniu wojskowym, gdyby dostali wezwanie od MON?

- Przede wszystkim Polska musi mieć silną armię zawodową, która będzie wyposażona w najbardziej nowoczesny sprzęt. To musi być podstawa naszej armii, a nie ludzie wzięci z przypadku na szkolenie. Istnieje zaplecze armii w postaci WOT - tam można szukać ochotników - mówi nam Jan Strzeżek z Porozumienia.

Według rzecznika PSL Miłosza Motyki obywatele mają obowiązki względem swojej ojczyzny. Polityk przywołuje kontekst wojny w Ukrainie.

- Obywatele mają swoje prawa, ale także obowiązki względem Ojczyzny. Jeśli przyszłoby wezwanie, to oczywiście stawiałbym się. Rolą państwa jest wzmacnianie potencjału obronnego i odpowiednie przeszkolenie kadr. Musimy być tak przygotowani na wszelkie scenariusze, by imperialnej Rosji nie przyszedł do głowy żaden atak na Polskę i na sojusz NATO - przekazuje Miłosz Motyka z PSL.

Krzysztof Śmiszek o ewentualnym powołaniu na ćwiczenia przez MON. "Rozważyłbym"

Decyzję o ewentualnym powołaniu rozważyłby także Krzysztof Śmiszek, poseł, Koalicyjny Klub Poselski Nowej Lewicy. A prywatnie życiowy partner Roberta Biedronia. - Jeśli dostałbym powołanie na ćwiczenia to poważnie rozważyłbym wzięcie udziału. Jednak pragnę podkreślić, że chciałbym mieć wybór. Bo dla mnie liczy się żeby mieć wybór i móc swobodnie podejmować każdą decyzję. Jeśli ojczyzna wzywa nawet na takie szkolenia to ojczyzna powinna dać prawo wyboru. Nie przymusu, ale wyboru. Tylko nie wiem, czy szukają prawnika - mówi nam.

Z kolei Artur Dziambor z Konfederacji na pomysł MON zareagował pozytywnie od razu wyrażając ewentualną chęć. "Z przyjemnością"

- Z przyjemnością! Byłoby mi trochę tęskno do dzieci i rodziny, ale ostatecznie to tylko miesiąc, a myślę, że sporo bym skorzystał. Przypomnę jednak, że posłowie PiS zgłosili poprawkę i przegłosowali w ustawie wykluczenie z puli powołań m.in. posłów. Dodam też, że takie ćwiczenia powinny się odbywać, ale moim zdaniem jednak dobrowolnie - mówi nam Artur Dziambor z Konfederacji.

Co o wezwaniu na ćwiczenia wojskowe sądzi młode skrzydło PiS?

- Forum Młodych PiS zrzesza młodych patriotów i nie wyobrażam sobie żeby ktokolwiek z nas uchylał się od obowiązku obrony ojczyzny wpisanego w Konstytucję RP. Takie ćwiczenia mogą mieć tylko pozytywny efekt, ale warto też podkreślić, że są realizowane w dokładnie takim samym wymiarze osobowym co w latach poprzednich - mówi nam Michał Moskal z biura prezydialnego PiS.

Co zrobić jak dostaniesz wezwanie na ćwiczenia MON w 2023?

1. Stawić się w WCR - wezwanie nie oznacza wydania decyzji o powołaniu na ćwiczenia

2. Jeśli dana osoba spełnia warunki powołania, wydawana jest decyzja

3. Powołany decyduje się: jeśli wyraża zgodę to zostaje skierowany na 2 dni ćwiczeń. Jeśli pracuje to ćwiczenia mogą odbywać się w(ćwiczenia polegają na zapoznaniu się ze sprzętem) weekendy.

4. Po 2 dniach ćwiczeń osoba biorąca w nich udział zwalniana jest do pasywnej rezerwy

5. Od decyzji można się odwołać do 14 dni

