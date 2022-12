Masowe powołania Polaków do armii w 2023 roku? Projekt MON nie pozostawia złudzeń

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Według założeń Ministerstwa Obrony Narodowej, którego ministrem jest Mariusz Błaszczak, już w przyszłym roku MON przewiduje powołanie na ćwiczenia do 200 tys. osób. Dodatkowo ministerstwo planuje przyjąć ponad 17 tys. osób do służby zawodowej w armii. Według "Rzeczpospolitej" założenia w kontekście liczbowym znalazły się w projekcie rozporządzenia, który trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Co dokładnie przewiduje projekt rozporządzenia MON?

Według projektu rozporządzenia MON w 2023 r. przewiduje się odbywanie i powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach zawodowej służby wojskowej – do ponad 17 tys. osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia.

Na ćwiczenia wojskowe może zostać powołanych do 200 tys. żołnierzy rezerwy. W tym 200 z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, którzy zajmują lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska służbowe w strukturach wojennych, na których są wymagane wyższe niż posiadają obecnie kwalifikacje wojskowe, a także osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy. Dodatkowo ramach limitu MON planuje przeznaczyć limit w wysokości 800 według stanu średniorocznego na realizację programu („Legia Akademicka”) ukierunkowanego na studentów zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego realizowanego na bazie szkolnictwa wojskowego we współpracy z uczelniami cywilnymi.

Z kolei do aktywnej rezerwy może trafić 10 tys. żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, ale także m.in. w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych.

W rozporządzeniu MON pojawił się także akapit dotyczący terytorialnej służby wojskowej i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

