Po upadku rządu PiS wybuchnie III wojna światowa?! Sensacyjne słowa Macierewicza, oskarża też mocno Hołownię

To byłaby największa sensacja po wyborach. Co planuje PiS?

III Wojna Światowa po upadku rządu PiS?!

Podczas IX Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" głos zabrał Antoni Macierewicz. Jego słowa mogły zmrozić krew w żyłach słuchaczy! W jego opinii ewentualny upadek rządu Prawa i Sprawiedliwości skutkować będzie wybuchem wojny światowej. - W tej materii Stany Zjednoczone są w pełni świadome, że jeżeli upadnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to będzie zagrożenie, iż dojdzie do wojny światowej, bo Rosja zaatakuje Polskę po zdobyciu Ukrainy. Biden powiedział jasno: wtedy armia amerykańska będzie musiała bezpośrednio wziąć udział w tej wojnie, a to oznacza możliwość III wojny światowej - oznajmił wiceprezes PiS.

Zobacz: Minister Robert Telus o przyszłości obozu prawicy: Boję się, że jeśli Kaczyńskiego zabraknie, PiS się rozpadnie

Mówił on również, że "jesteśmy w szczególnym momencie historii Polski, Europy i świata". Zapewniał też, że "Polska będzie rozstrzygała, gdzie, jak, w jaki sposób to się dalej potoczy". Przekonywał ponadto (w kontekście wyników październikowych wyborów), że "kłamstwo i aberracja sprawiły, że ogromna część społeczeństwa nie wiedziała, jak wygląda sytuacja". - Wiedziała tylko, że nie mogą głosować na Platformę Obywatelską i nie zagłosowali na Platformę Obywatelską. Ale już jakaś Trzecia Droga, PSL, nie PSL - to już było dla ludzi otwarte - perorował z pasją w głosie.

Szymon Hołownia rosyjskim agentem?!

Jakby tego było mało, Macierewicz w swoim przemówieniu przekonywał, że istnieją związki Trzeciej Drogi (a także bezpośrednio Szymona Hołowni), z rosyjską agenturą. - Pan Hołownia jest człowiekiem bardzo sprawnym medialnie, pracował długo w TVN, ktoś go oglądał i powiedział: o, ten człowiek będzie dla nas najskuteczniejszy. Będzie dla nas najlepiej działał na szkodę Polski. Weźmiemy go, damy mu największe szanse, żeby rozstrzygał o tym, jaka będzie Polska. Tak właśnie jest. On chce rozstrzygać, jaka będzie Polska przy pomocy agentury rosyjskiej. To jest nieprawdopodobne. Ale tak naprawdę jest - zaskakująco stwierdził.

W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak zmieniał się przez lata Antoni Macierewicz!

Macierewicz: "Stany Zjednoczone są w pełni świadome, że jeżeli upadnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to będzie zagrożenie, iż dojdzie do wojny światowej." (wypowiedź emitowana w Faktach TVN 28.10.2023). Ten człowiek jest wiceprezesem PiS i z nadania prezesa Kaczyńskiego pełnił…— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) October 29, 2023