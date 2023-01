Spis treści

Nowe legitymacje policji obowiązują od 1 stycznia 2023

Wyglądają jak dowód osobisty policjanta, ale w istocie są nowymi legitymacjami policyjnymi. Jak poinformowała Komenda Główna Policji, policjanci mają nowe legitymacje. Nowy wzór obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Taka legitymacja jest wydawana na cztery lata: od 2023 do 2026 roku. "Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego, zawierającej zabezpieczenia przed fałszerstwem" - czytamy na oficjalnej stronie Polskiej Policji policja.pl.

Funkcjonariusze policji mają nowe dokumenty. Jak teraz wygląda legitymacja służbowa policjanta?

Czym różnią się nowe legitymacje policjantów od tych obecnych? Przede wszystkim rozmiarem czcionki oraz sposobem rozmieszczenia nazw jednostek organizacyjnych. Są nowe i lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem, wymieniono też hologramy. Jakie zabezpieczenia chronią legitymacje policjantów przed fałszerstwem? Komenda Główna Policji wymienia ich aż kilkanaście. Są to:

element graficzny w postaci napisu POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną,

linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia,

element dyfrakcyjny DOVID,

tło reliefowe w postaci napisu POLICJA,

dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

mikrodruki,

elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

element zabezpieczający CLI,

tłoczenia powierzchni.

Zabezpieczenia legitymacji policyjnych: linie giloszowe, druk irysowy i tło reliefowe

Co to są linie giloszowe? To zawiły rysunek ornamentowy wykonany z wielu cienkich linii krzywych, zestawionych w różnorodnych kombinacjach, posiadający cechy uporządkowania i konsekwencji oraz zbliżoną gęstość na całej powierzchni, stosowany jako trudne do podrobienia tło. Z kolei tło reliefowe to zabezpieczenie polegające na przedstawieniu obrazu charakteryzującego się wizualną głębią, wkomponowane w tło giloszowe, stwarzające wrażenie 3D. A druk irysowy to zabezpieczenie zabezpieczenie druku polegające na stosowaniu płynnych przejść barwnych przy pełnym pokryciu farby. W efekcie na druku powstają wielobarwne, ciągle przejścia, czyli tzw. irysy.

Zdjęcie twarzy policjanta na środku nowej legitymacji

Jak podaje Komenda Główna Policji, w lewej środkowej części nowej legitymacji policji umieszczono wizerunek twarzy policjanta i znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta. Poniżej wizerunku twarzy policjanta na nowej legitymacji policyjnej są trzy napisy w kolorze czarnym:

numer identyfikacyjny policjanta,

imię i nazwisko policjanta,

stopień.

A w prawej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, umieszczono kolejno:

gwiazdę policyjną,

numer legitymacji z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,

napis w kolorze czarnym: ważna do: oraz poniżej: 31.12.2026.

Nowe legitymacje policjantów 2023-2026 - awers i rewers

Awers nowej legitymacji policjantów wygląda następująco:

tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, z napisem POLICJA;

w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm;

poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.

Rewers nowej legitymacji policyjnej musi zawierać takie elementy, jak:

w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym;

w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;

w dolnej części tła napis w kolorze czarnym „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.”;

w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;

w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu POLICJA, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

Dodajmy, że całkowity koszt zakupu legitymacji dla policjantów rozłożony zostanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na cztery lata i wynieść może ponad 3,5 mln zł.

W galerii poniżej zobaczysz nowe legitymacje służbowe policjantów: