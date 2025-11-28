Planowano kolejny sabotaż? Żurek: służby przerwały operację obcego wywiadu

2025-11-28 22:17

Jak napisał na X Minister Sprawiedliwości, polskie służby zatrzymały kolejną operację obcych służb związaną m.in. ze zbieraniem informacji o infrastrukturze krytycznej. W tej sprawie zatrzymano pięć osób - obywateli Ukrainy i Białorusi, w tym osobę nieletnią.

Waldemar Żurek

i

Waldemar Żurek, były członek Krajowej Rady Sądownictwa
  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o przerwaniu kolejnej operacji obcego wywiadu
  • ABW zatrzymała pięć osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu.
  • Zatrzymani to obywatele Ukrainy i Białorusi, którzy mieli dokonywać aktów dywersji.
  • Grozi im kara więzienia od 5 do 30 lat.

ABW rozbija siatkę szpiegowską w Polsce

- Polskie służby przerwały kolejną operację obcego wywiadu prowadzoną na naszym terytorium - poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na X.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), działając wspólnie z policją, przeprowadziła skoordynowaną akcję na terenie Warszawy i Białegostoku. W wyniku tych działań, 25 i 26 listopada, zatrzymano pięć osób pod zarzutem szpiegostwa. Podejrzani to obywatele Ukrainy – Ołeksandr S. i nieletnia Sofia Ch., oraz obywatele Białorusi – Wiktoria M., Anton M. i Uładzimir U. Wśród nich była osoba nieletnia

- To kolejny sukces polskich służb specjalnych w działaniach na rzecz naszego bezpieczeństwa - napisał na X Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Podejrzani przekazywali zdjęcia infrastruktury krytycznej obcemu wywiadowi. Grozi im do 30 lat więzienia

Rzecznik Prokuratury Krajowej poinformował, że zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące działalności w 2024 roku na rzecz obcego wywiadu, skierowanej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Grozi im kara od 5 do 30 lat pozbawienia wolności - poinformował Waldemar Żurek.

Według ustaleń ABW, zatrzymani byli rekrutowani przez moderatora działającego na komunikatorze Telegram. Ich zadaniem było przeprowadzanie aktów dywersji, w tym:

  • Wykonanie i przekazywanie zdjęć obiektów infrastruktury krytycznej.
  • Wykonanie i przekazywanie zdjęć miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.
  • Rozwieszanie plakatów.
  • Wykonanie graffiti.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) podkreśliła, że osoby te były gotowe do realizacji dalszych poleceń od zleceniodawców działających w tej strukturze, otrzymując za to wynagrodzenie w kryptowalutach. ABW zaznaczyła, że tego typu działania wpisują się w modus operandi rosyjskiego wywiadu.

Lubelski sąd rejonowy, na wniosek prokuratury, zastosował trzymiesięczny areszt wobec trzech podejrzanych: Wiktorii M., Ołeksandra S. i Antona M. W przypadku nieletniej Sofii Ch., sąd zdecydował o umieszczeniu jej w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy.

Prok. Nowak poinformował, że w stosunku do Uładzimira U., ze względu na jego stan zdrowia (mężczyzna przebywa w szpitalu), zastosowano nieizolacyjny środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.

Śledztwo trwa i ma charakter rozwojowy. Żurek: państwo działa

Śledztwo, prowadzone przez lubelski wydział PZ Prokuratury Krajowej, dotyczy działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej od marca 2024 r. do lutego 2025 r. w Rzeszowie, Warszawie, Łodzi i innych miejscowościach. W działalność tę zaangażowane były osoby różnych narodowości, zwerbowane za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

ABW poinformowała, że postępowanie przygotowawcze ma charakter rozwojowy i jest na etapie gromadzenia oraz weryfikacji materiału dowodowego. W czynnościach procesowych wsparcie ABW udzielili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Rzeszowie.

- Dziękuję służbom za ciężką pracę. Państwo działa - napisał Żurek na X.

