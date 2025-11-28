Tusk komentuje wizytę Nawrockiego na Węgrzech. "Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana"

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-11-28 21:27

Donald Tusk na X skomentował zapowiedzianą wizytę Karola Nawrockiego na Węgrzech, gdzie spotka się z Viktorem Orbanem. Przypomniał, że premier Węgier spotkał się wcześniej z Władimirem Putinem w Moskwie.

Tusk: w Luandzie przedstawię polski punkt widzenia

i

Autor: Marcin Gadomski/ AKPA
  • Premier Tusk wyraża zaniepokojenie serią wydarzeń na arenie międzynarodowej.
  • Wpis dotyczy m.in. spotkania Orbana z Putinem, wizyta Nawrockiego na Węgrzech i kryzys polityczny w Ukrainie.
  • Szef rządu nawiązuje do kontrowersji związanych z planem Witkoffa.
  • Tusk ostrzega przed "fatalną kombinacją" tych zdarzeń.

Tusk o spotkaniu Nawrockiego z Orbanem: fatalna kombinacja

- Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja – podsumował premier Donald Tusk w piątkowym wpisie na platformie X. 

W najbliższą środę 3 grudnia, Karol Nawrocki uda się z dwudniową wizytą na Węgry. W Ostrzyhomiu weźmie udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej, którą tworzą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Z kolei w czwartek, wraz z małżonką, złoży oficjalną wizytę w Budapeszcie, gdzie zaplanowano spotkania z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Victorem Orbanem. Węgierski polityk spotkał się dziś z Władimirem Putinem.

O czym pisał premier? Splot spotkań przywódców państw i dyplomatów ws. wojny na Ukrainie

Do spotkania Orbana z Putinem doszło w Moskwie w piątek 28 listpoada. Jak podają źródła, tematem rozmów były przede wszystkim kwestie dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Węgier, a także sytuacja związana z wojną w Ukrainie. Ostatnia wizyta premiera Węgier u rosyjskiego przywódcy miała miejsce w lipcu 2024 roku.

Piątek przyniósł również doniesienia o kryzysie politycznym w Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że szef jego kancelarii, Andrij Jermak, którego nazwisko pojawia się w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej, podał się do dymisji. Sprawa Jermaka jest związana z dochodzeniem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) w sprawie korupcji, prowadzonego pod kryptonimem „Midas”. W piątek agenci NABU i SAP (Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna) przeprowadzili przeszukanie w jego mieszkaniu.

Ponadto we wtorek 25 listopada media obiegła wiadomość o zapisie październikowej rozmowy Steve’a Witkoffa, specjalnego wysłannika prezydenta USA, z Jurijem Uszakowem, doradcą Władimira Putina. Z ujawnionych fragmentów wynika, że Witkoff miał doradzać Rosjaninowi, jak postępować z Donaldem Trumpem przed jego spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

