PKW o sprawozdaniu PiS. "Zwracamy się do dwóch organów państwa”

Szef PKW poinformował wieczorem dziennikarzy, że w sprawie sprawozdania PiS Komisja zdecydowała o odroczeniu posiedzenia do 29 sierpnia. "Zwracamy się do dwóch organów państwa: do Rządowego Centrum Legislacyjnego i do NASK - chodzi o wyjaśnienie wątpliwości, które wynikają z pism, które wpłynęły w ostatnim czasie do PKW”.