PKW o sprawozdaniu PiS: „Sytuacja patowa” – Marciniak ujawnia szczegóły

„Proszę o spokój i wysłuchanie”

Przemówienie przewodniczącego rozpoczęło się od apelu o ciszę i spokój, aby umożliwić przedstawienie wyników posiedzenia. „Proszę Państwa, zakończyło się posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu dzisiejszym. Ale prosiłbym o spokój, wysłuchanie, później będziecie mogli Państwo krytykować albo aprobować, bo jak rozumiem są różne tutaj grupy aprobujące i krytykujące” – podkreślił Marciniak.

Brak postępu w sprawie Izby Kontroli SN

Jednym z kluczowych punktów dzisiejszego posiedzenia było omówienie projektu ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w zakresie rozpoznawania przez Sąd Najwyższy spraw związanych z wyborami prezydenckimi oraz wyborami uzupełniającymi.

Przewodniczący Sylwester Marciniak zaznaczył jednak, że projekt ustawy dotyczy jedynie ważności wyborów i protestów wyborczych, a nie odnosi się do kluczowej kwestii – statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. „Nie mamy żadnych projektów legislacyjnych dotyczących Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Czyli mamy w zasadzie sytuację patową” – mówił Marciniak, wskazując na brak postępów w tej sprawie.

Przyjęcie sprawozdania PiS – z zastrzeżeniami

Podczas dzisiejszego posiedzenia PKW ogłosiła decyzję o przyjęciu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Sprawozdanie dotyczyło przychodów i wydatków związanych z wyborami parlamentarnymi przeprowadzonymi 15 października 2023 roku.

Decyzja ta była wynikiem postanowienia Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2024 roku. Przewodniczący PKW, Sylwester Marciniak, wyjaśnił: „Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie artykułu 145,6 Kodeksu Wyborczego postanowiła w wykonaniu postanowienia Sądu Najwyższego przyjąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Jednak uchwała ta została podjęta wyłącznie w wyniku uwzględnienia skargi przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i jest bezpośrednio powiązana z tym orzeczeniem.”

Marciniak zaznaczył jednak, że PKW nie przesądza o statusie prawnym Izby Kontroli ani skuteczności jej orzeczeń.

Ogrom pracy przed PKW

Podczas posiedzenia Marciniak zwrócił uwagę na liczbę zaległych spraw finansowych, które Komisja musi rozpatrzyć. „Przed nami jeszcze ogromna praca, jeżeli chodzi o sprawozdania finansowe. Mamy do rozpatrzenia 34 sprawozdania partii politycznych za rok 2023, pięć zaległych sprawozdań Komitetów Wyborczych do Sejmu i Senatu z ubiegłego roku, a także 34 sprawozdania Komitetów Wyborczych do Parlamentu Europejskiego. To duże wyzwanie dla Komisji” – zaznaczył.

Dodatkowe wnioski i formalności

Podczas posiedzenia członkowie PKW zgłosili szereg wniosków formalnych, w tym propozycję zawieszenia postępowań w sprawie sprawozdań finansowych oraz wyłączenia niektórych członków PKW z orzekania w sprawach wyborczych.

Pojawiła się również propozycja zorganizowania spotkania z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego w celu omówienia kwestii proceduralnych i organizacyjnych.

