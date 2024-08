Czy PiS straci subwencję?

Już w czwartek 29 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza ma spotkać się w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych (WIĘCEJ: Koniec nadziei w PiS?! "Utracą przewagę" przez obcięcie subwencji? Człowiek Dudy nie ma złudzeń). Chodzi między innymi o uprawianie agitacji wyborczej podczas wydarzeń finansowanych z publicznych pieniędzy. Gdyby PKW odrzuciła sprawozdanie, partia Jarosława Kaczyńskiego może stracić subwencję (lub jej znaczącą część, konkretnie grozi jej utrata 75 proc. z blisko 26-milionowej rocznej subwencji). Tym razem ma już nie być zwłoki, ponieważ PKW już dwukrotnie przekładała decyzję w tej sprawie.

Według nieoficjalnych ustaleń portalu Onet.pl w PKW jest większość, aby odrzucić sprawozdanie finansowe PiS. Co więcej, decyzja w tej kwestii jest już praktycznie przesądzona. Nie spełni się jednak czarny sen Jarosława Kaczyńskiego i partia uniknie kary maksymalnej kary.Jak czytamy: - Według szacunków Onetu PiS może zapłacić kilka, maksymalnie kilkanaście milionów kary. Ale to znaczy, że w ciągu czterech lat kadencji i tak otrzyma ok. 100 mln zł jako subwencję i dotację.

Zobacz: PKW odrzuci sprawozdanie PiS, a mimo to Donald Tusk się wścieknie?

Minister zdrowia zabiera głos

- Do PKW niczego nie przekazywaliśmy, ponieważ w Ministerstwie Zdrowia mechanizm wykorzystywania publicznych środków na kampanię posłów PiS-u był bardziej zakamuflowany. To znaczy posłowie nawet ze swoimi wizerunkami rozdawali wielkie czeki na czasem setki milionów złotych na przykład szpitalom - przyznała w rozmowie z TVN24 Izabela Leszczyna.

- Obserwuję to, co robi, jak się zachowuje PKW i trochę jestem sceptyczna, ale ja zawiadamiam organy ścigania, bo to jest absolutnie przekroczenie uprawnień urzędników - powiedziała ministra zdrowia. Dodała, że złożyła już kilka zawiadomień do prokuratury, które są wynikiem jej wewnętrznych audytów oraz audytu administracji skarbowej.

- Ja mówię o wydanych grubych milionach, więc zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa to jest oczywiście pan Cieszyński i lekką ręką przekazane miliony na respiratory, ale to jest także zawiadomienie dotyczące pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, to kosztowało 130 milionów złotych - podkreśliła. Dodała, że w tym przypadku zawiadomienie obejmuje ministrów Szumowskiego, Niedzielskiego i Gadomskiego,

Sprawdź: Dziś kluczowa decyzja PKW w sprawie subwencji PiS. "Jeśli trzeba, będziemy więcej płacić na partię"

Według niej odebranie PiS-owi całej subwencji "to jest jedyna szansa, żeby politycy wszystkich opcji zrozumieli, że publiczny grosz jest święty". Jak przekonywała:

- PSL-owi też odebrano kiedyś subwencję, pamiętam, bo wtedy byłam w Ministerstwie Finansów. Nowoczesnej też cięto, Polsce 2050 też cięto. O czym my mówimy? Czy PiS jest świętą krową? Nie, przestał być świętą krową

Galeria poniżej: Tak mieszka minister zdrowia Izabela Leszczyna

Sonda Czy PiS powinien stracić subwencję wyborczą? Jestem za tym rozwiązaniem Jestem przeciwko temu rozwiązaniu Ciężko stwierdzić, niech PKW rozstrzygnie Jest mi to zupełnie obojętne