Partia Kaczyńskiego straci miliony?

Dziś kluczowa decyzja PKW w sprawie subwencji PiS. "Jeśli trzeba, będziemy więcej płacić na partię"

Do tej pory, co ujawnił nam niedawno poseł Robert Telus, politycy PiS płacą na klub około 600 zł miesięcznie. To się jednak już wkrótce może zmienić! Dziś Państwowa Komisja Wyborcza ma ogłosić decyzję w sprawie subwencji PiS. Jeśli odrzuci sprawozdanie finansowe partii Jarosława Kaczyńskiego, to PiS może stracić miliony! Co wtedy? - Jeśli będzie trzeba, dołożę się na PiS – mówi nam poseł Robert Telus.