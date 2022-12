PiS poświęci Ziobrę dla środków z Unii? Senator podaje możliwe scenariusze

Środki, jakie miała dostać Polska w ramach KPO, wciąż budzą wielkie emocje nie tylko wśród polityków, ale także wśród mieszkańców. Czy PiS zdecyduje się na drastyczne kroki, by zdobyć unijne środki, i poświęci lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobrę? Na ten temat w „Sednie sprawy” wypowiadał się Jan Maria Jackowski. - Poziom napięcia w ramach Zjednoczonej Prawicy jest wyjątkowo wysoki, tzn. między środowiskiem Solidarnej Polski a PiS-em. Różne scenariusze leżą na stole. Może być scenariusz miękki, bo się okaże, że żeby się porozumieć z Unią Europejską, żeby pozyskać środki, będzie konieczność zmiany legislacyjnej. Może się okazać, ze środowisko Solidarnej Polski będzie głosowało przeciw, reszta obozu rządzącego za, plus część opozycji będzie głosowało za. To będzie sytuacja „jesteśmy razem, ale w niektórych sprawach mamy oddzielne zdanie”. Może być sytuacja, ze zostanie postawione ultimatum: albo głosujecie z nami, albo odchodzicie z obozu rządzącego. Może też być scenariusz, że z jakichś powodów nie dojdzie do porozumienia z UE – mówił senator. Polityk podkreślił też, że już dawno nie było takiej sytuacji wśród rządzących. - W tej chwili jedno jest pewne: poziom napięcia i niepokoju w ramach obozu rządzącego, jest w tej chwili wyjątkowo wysoki. Taki, jakiego chyba jeszcze nie było – podsumował. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.

