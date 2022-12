Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Przypomnijmy, że do tragicznego w skutkach ataku doszło w piątek 18 listopada w kancelarii przy ul. Koziej 3 w Łukowie (woj. lubelskie). Napastnik zaatakował komornik nożem, jak i jej współpracownika. W efekcie incydentu cała trójka trafiła do szpitala. Nożownik z postrzałem w brzuch, ponieważ policjanci do jego neutralizacji użyli broni, a komornik oraz jej współpracownik w wyniku obrażeń po ataku. Niestety, kobieta mimo reanimacji nie przeżyła. Agresor zadał jej 40 ciosów nożem.

Dramatyczny atak na komornik w Łukowie. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada rentę

W odpowiedzi na śmierć komornik Ewy Kochańskiej wystąpił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ten w związku z otoczeniem specjalną opieką syna zamordowanej zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego (54 l.) z wnioskiem o objęcie chłopca specjalną rentą. Co więcej, działania resortu wychodzą poza wniosek o rentę.

Rodzina zamordowanej ma zostać także objęta pomocą ze środków Funduszu Sprawiedliwości. - Pragnę zapewnić, że prokuratura dołoży wszelkich starań, by surowo ukarać winnego tej zbrodni - podkreślił minister Ziobro. Sprawcy za morderstwo komornik grozi nawet dożywotnie więzienie.

- Bezpieczeństwo funkcjonariuszy publicznych jest priorytetem Ministerstwa Sprawiedliwości. Służą temu wprowadzane z inicjatywy resortu regulacje ustawowe. To m.in. uchwalone niedawno przez Sejm nowe przepisy Kodeksu karnego, które wzmacniają ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy publicznych - podkreśla w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Karol M. usłyszał łącznie pięć zarzutów, z czego najpoważniejszy dotyczy zadania 40 ciosów nożem osobie pokrzywdzonej, w wyniku których zmarła. Jest to zabójstwo z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, czyn zagrożony jest karą dożywocia - przekazała w rozmowie z Polsat News Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Protest komorników. Protestują przeciw mowie nienawiści

W związku z morderstwem Ewy Kochańskiej w całym kraju rozpoczął się protest komorników. W poniedziałek w całej Polsce nie działają kancelarie komornicze i nie planują działać także w dzień pogrzebu koleżanki po fachu. Przez cały tydzień komornicy nie będą również obsługiwać stron postępowań. - Komornicy sądowi w związku z brutalnym zabójstwem komornik Ewy Sochańskiej postanowili zareagować i powiedzieć dość mowie nienawiści i hejtowi. W związku z tym dzisiaj wszystkie kancelarie komornicze w kraju są nieczynne - wyjaśnił Krajowej Rady Komorniczej.

