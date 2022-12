Jacek Ozdoba: "To nie jest wyprowadzanie z Unii Europejskiej, to jest po prostu Polska racja stanu" [Sedno Sprawy]

Rozmowa zaczęła się od zagadnienia dotyczącego wojny w Ukrainie, a mianowicie sytuacji wokoło zaporoskiej elektrowni atomowej, która miała zostać w ostatnich dniach kilkakrotnie atakowana. - W żaden sposób nie zanotowano odchyleń od normy, sytuacja jest stabilna. Polska Agencja Atomistyki wydała komunikat, w którym poinformowała, że wszystkie parametry są w normie. Sama strona ukraińska przekazała, że nie doszło do uszkodzenia kluczowych z punktu widzenia radiacyjnego elementów tej elektrowni. Sama elektrownia jest dobrze zabezpieczona. Pamiętajmy o tym, że tak jak przy pierwszej odsłonie interwencji w ramach tej elektrowni zaatakowane zostały budynki administracyjne, które nie miały w żaden sposób związku bezpośrednio z bezpieczeństwem. Nikt nie powie, że sytuacja jest taka, że nie należy się do niczego przygotowywać, tylko czekać ze spokojem - mówił wiceminister Jacek Ozdoba.

Jacek Prusinowski dopytywał o projekt Solidarnej Polski dotyczący zawieszenia handlu emisjami. Projekt miał być już w ubiegłym tygodniu. Dlaczego wciąż go nie ma? - To wynika bardziej z kwestii obecności niektórych posłów, którzy chcą być zaangażowani w złożenie podpisu pod projektem. Projekt jest gotowy, ma podstawę prawną. To nie jest kwestia zebrania posłów do podpisu. Chcemy z tego zrobić merytoryczną dyskusję, która będzie związana z pokazaniem podstawy prawnej oraz tego, jakie pozytywne skutki będą miały efekty tej ustawy - mówił Ozdoba.

Solidarna Polska chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Prowadzący pytał o członkostwo we wspólnocie ze względu na słowa innego członka Zjednoczonej Prawicy, Ireneusza Zyska, który zwracał uwagę na to, że jednostronne wyjście z polityki klimatycznej nie jest możliwe. - Rozmawiamy, ale mamy odmienne zdanie. Różnimy się w kontekście praw europejskich. Nie chcę mówić, kto ma rację, a kto nie, bo widzowie doskonale wiedzą, co mówiła Solidarna Polska, a co na przykład mówił obóz, gdzie był pan minister Szymański. Jest podstawa prawna, to nie jest wyprowadzanie z Unii Europejskiej, to jest po prostu Polska racja stanu. Jeżeli patrzymy zerojedynkowo na działania, które mogą wyprowadzić z UE, to możemy powiedzieć, że embargo nałożone na rosyjski węgiel również jest niezgodne z prawem europejskim - mówił polityk Solidarnej Polski.