PiS oszczędziło znanych posłów opozycji? "Dziwna sytuacja", są dokumenty

6 lat po odwołaniu Beata Szydło zabiera głos. Zaskakujące słowa! Co na to Duda i Kaczyński?

Wnioski o uchylenie immunitetu posłom opozycji

Jak donosi środowa "Rzeczpospolita", wśród sejmowych dokumentów odnaleziono 15 wniosków o uchylenie immunitetu politykom opozycji. Dokumenty były pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Oznacza to, że wystarczyło zatem, aby mająca w Sejmie poprzedniej kadencji większość Zjednoczona Prawica poddała je pod głosowanie, a część posłów opozycji musiałaby odpowiadać na zarzuty stawiane im bądź przez prokuraturę, bądź z oskarżenia prywatnego. Jak jednak wiemy, tak się jednak nie stało. Rodzi to więc pytanie o powody zwłoki ekipy rządzącej.

Przeczytaj: Niespodziewany świadek w komisji śledczej. Kaczyński się wścieknie!

Jarosław Urbaniak z KO, który został niedawno wybrany na nowego przewodniczącego komisji, nie ukrywa tym faktem zdziwienia. - To dziwna, niespotykana do tej pory sytuacja - stwierdził, dodając przy tym, że sześć wniosków jest już bezzasadnych, ponieważ dotyczą osób, które nie zostały ponownie wybrane do Sejmu.

Kogo oszczędzono?

Według ustaleń dziennika wśród posłów, którzy w zaskakujący sposób uniknęli odpowiedzialności, są naprawdę znane sejmowe nazwiska. W odnalezionych dokumentach były m.in wnioski o uchylenie immunitetów posłanek Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus i Beaty Maciejewskiej. W 2022 roku przykleiły one do bramy przed siedzibą PiS kartkę z napisem: "Z przykrością zawiadamiamy o śmierci ponad 100 tysięcy Polek i Polaków. Zmarli na COVID-19. Winę za to ponosi PiS, który ze strachu przed antyszczepionkowcami nie podjął decyzji ratujących życie". Policja po przeanalizowaniu zapisu z monitoringu uznała, że posłanki złamały prawo poprzez umieszczenie ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Zobacz: 6 lat po odwołaniu Beata Szydło zabiera głos. Zaskakujące słowa! Co na to Duda i Kaczyński?

Inny z wniosków dotyczył Joanny Muchy, obecnie poseł Trzeciej Drogi. Prokuratura chciała postawić jej zarzuty w związku z organizacją koncertu Madonny na Stadionie Narodowym. Wnioski o uchylenie immunitetu pochodziły także z oskarżenia prywatnego. Tak było w przypadku Borysa Budki, którego do odpowiedzialności za słowa chciał pociągnąć sędzia Przemysław Radzik, czy Katarzyny Lubnauer, przeciw której oskarżenie wniósł były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Sonda Czy immunitety formalne dla posłów powinny zostać zniesione? Tak Nie Nie mam zdania