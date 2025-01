PiS nie dostaje przelewu od rządu. Kaczyński ponownie prosi sympatyków o wsparcie

PKW zmienia zdanie, ale nie premier

Państwowa Komisja Wyborcza w sierpniu odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS, przez co ugrupowanie to straciło prawie 75 mln zł z trzyletniej dotacji. PKW odrzuciła też - w związku z nieprawidłowościami - sprawozdanie komitetu wyborczego PiS za wybory w 2023 r., przez co partia stała się (według jej szacunków) uboższa o 17 mln zł. Niedawno PKW zmieniła co prawda zdanie po orzeczeniu jednej z izb Sądu Najwyższego, ale premier Donald Tusk (68 l.) nie uznał tej decyzji, czyli minister finansów raczej nie wypłaci PiS pieniędzy.

– W tej chwili po prostu prawo w Polsce przestało obowiązywać. (…). Nie otrzymujemy pieniędzy i dlatego korzystam z okazji, żeby zaapelować do społeczeństwa jeszcze raz o wsparcie finansowe dla Prawa i Sprawiedliwości – powiedział wczoraj lider partii Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

Kaczyński: Prosimy o wsparcie

Ugrupowanie potrzebuje środków na kampanię prezydencką. - To jest w tej chwili wsparcie także dla kampanii jeszcze nierozpoczętej, ale w jakiejś mierze można powiedzieć już się toczącej kampanii prezydenckiej. I to jest wsparcie także dla największej partii w Polsce i największej jednocześnie partii opozycyjnej, krótko mówiąc to jest wsparcie dla demokracji. O to wsparcie prosimy, bo demokracja w tej chwili w Polsce jest po prostu likwidowana – dodał polityk.

Do tej pory ze zbiórek PiS udało się zebrać 9 mln zł, o czym poinformował skarbnik partii, Henryk Kowalczyk (68 l.). Aktualnie ugrupowanie potrzebuje zebrać 30 mln zł.

