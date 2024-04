i Autor: Canva zdjęcie ilustracyjne

Wybory Samorządowe 2024

PiS, KO i Trzecia Droga razem? Nietypowa koalicja do Rady Miasta Ostrzeszowa!

Każdy, kto już jakiś czas żyje na Świecie, powinien pamiętać słynny POPiS, który miał powstać w 2005 roku, jako koalicja rządowa. Platforma Obywatelska, oraz Prawo i Sprawiedliwość miały dogadać się ze sobą co do rządu. Tak się jednak nie stało i ten podział trwa do dzisiaj. Jednak na poziomie samorządowym taka koalicja jest już jak najbardziej możliwa.