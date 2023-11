PiS to partia Kaczyńskiego

- To Jarosław Kaczyński zdecyduje, kiedy przejść na emeryturę. PiS jest osobistą partią Jarosława Kaczyńskiego. Tej partii nie da się w żaden sposób przejąć. Ale są związane z tym niebezpieczeństwa i wielka odpowiedzialność, jaka ciąży na Jarosławie Kaczyńskim. Jeśli prezes PiS Jarosław Kaczyński źle wskaże nowego lidera, to ta partia po prostu nie przetrwa - powiedział Marcin Mastalerek w rozmowie z prof. Antonim Dudkiem w programie "Dudek o polityce".

A jaka będzie przyszłość prezydenta Andrzeja Dudy? - Prezydent nigdy nie był i nie będzie politykiem partyjnym. Myślę, że pan prezydent po zakończonej prezydenturze nie będzie zainteresowany działalnością polityczną - powiedział. I porównał działanie prezydenta do gry komputerowej: ktoś kto przeszedł daną grę, nie wraca w niej, tylko idzie dalej lub sięga po inną grę.

Ale póki co prezydent Andrzej Duda ma twardy orzech do zgryzienia. Wszystko wskazuje na to, że Mateusz Morawiecki, któremu to Duda powierzył misję stworzenie nowego polskiego rządu, nie będzie mógł rządzić Polską i fotel premiera niebawem najprawdopodobniej zajmie Donald Tusk. - Ważne, by udało się jak najlepiej współpracować w ważnych sprawach - zaznaczył Marcin Mastalerek w programie "Dudek o polityce".

