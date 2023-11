Porażające doniesienia o Dudzie! Szykował się na walkę z Rosją?!

Nowy rząd powstanie 13 grudnia? Donald Tusk: To fajna data

O co chodzi?

Andrzej Duda i prezydent Litwy spotkali się z Wołodymyrem Zelenskim w Kijowie zaledwie na dobę przed pierwszym atakiem Rosji na Ukrainę. Po 24 godzinach rozpoczęło się bombardowanie.

Jak mówili rozmówcy Zbigniewa Parafianowicza w jego podcaście, gdy prezydent Polski wracał samochodem do kraju, jego ochrona była gotowa na wariant ekstremalny czyli do wali z Rosjanami.

- Delegacja Dudy wiedziała, że wojna zaczyna się w Donbasie, ale nie mieli świadomości, jaka będzie jej skala. To nie był moment, kiedy został podjęty atak na Kijów. Jedyne, co groziło polskiej delegacji, to ostrzelanie z pocisków manewrujących. Ale nie wydaje mi się, żeby ktoś po stronie rosyjskiej tak bardzo chciał ten konflikt eskalować. Myśleli, że w 2-3 dniu zajmą z marszu Kijów i nie było konieczności, żeby rozszerzać swoje działania o ostrzelanie polityka z państwa NATO-wskiego – stwierdził Zbigniew Parafianowicz.

Autor podcastu przypomniał także przekonanie Polski i Stanów Zjednoczonych, ze Ukraina nie da rady się obronić przed Rosja. Warto zaznaczyć, ze to właśnie prezydencie tych krajów byli pierwszymi, z którymi Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie na początku wojny. Politycy mogli ocenić stan ducha prezydenta Ukrainy i gdy okazało się, ze nie zamierza opuszczać Kijowa, powróciła wiara, ze jego kraj łatwo się nie podda.

