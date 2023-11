PiS jednak poprze rząd Tuska. Witek opowiedziała o szczegółach

Mateusz Morawiecki otrzymał od Andrzeja Dudy misję stworzenia rządu, ale wydaje się przesądzone, że to Donald Tusk stanie na czele nowego rządu. Lider PO zawarł już umowę koalicyjną z Trzecią Drogą oraz z Lewicą i jest kandydatem na premiera. Wszystko wskazuje więc na to, że w grudniu Donald Tusk wygłosi expose i będzie przekonywał Sejm do poparcia nowego rządu. Raczej nie ma co liczyć na głosy Prawa i Sprawiedliwości, ale z deklaracji Elżbiety Witek wynika, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego nie zamierza krytykować każdego projektu ustawy, którą przedstawi nowy rząd. Była marszałek Sejmu zadeklarowała nawet, które rozwiązania poprą politycy Prawa i Sprawiedliwości. - Będę czekała przede wszystkim na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy i na zerowy kredyt. To jest to na co czekają ludzie i to są rozwiązania bardzo korzystne więc na pewno za tym zagłosujemy - powiedziała posłanka.

Szymon Hołownia ogłosił, że kolejne posiedzenie Sejmu odbędzie się w najbliższy wtorek, 21 listopada.

P. MULLER: PRZEDSTAWIMY ALTERNATYWĘ DLA TUSKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.