Rewelacyjne wieści dla Tuska. Może otwierać ulubione wino

15 października Polacy udali się do urn i zdecydowali, że wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła jednak zbyt małą liczbę mandatów, by móc objąć samodzielne rządy, a o zawarciu koalicji z kimkolwiek nie ma większych szans. Mimo to Mateusz Morawiecki otrzymał misję stworzenia rządu i już wkrótce otrzyma szansę w Sejmie na zbudowanie większości. Tymczasem przesądzone jest, że to Donald Tusk stanie na czele nowego koalicyjnego rządu. Lider PO będzie musiał jednak liczyć się zdaniem Trzeciej Drogi oraz Lewicy, a to z kolei będzie oznaczało konieczność pójścia na kompromis. Czy tak zróżnicowana koalicja będzie w stanie rządzić całą kadencję? Zdaniem Polaków - tak. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie portalu Onet.pl wynika, że nieco ponad połowa Polaków, uważa, że rząd Donalda Tuska przetrwa całą kadencję. Z kolei 28,5 procent jest przeciwnego zdania. 21 procent Polaków stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

13 listopada Sejm zebrał się po raz pierwszy po październikowych wyborach. Posłowie zdecydowali, że pracami parlamentu będzie kierował Szymon Hołownia. Kolejne posiedzenie izby ma się odbyć w najbliższy wtorek.

