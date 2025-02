Jak poinformował Przemysław Czarnek, pod adresem row2025.pl uruchomiono platformę cyfrową Ruchu Ochrony Wyborów. Inicjatywa - jak tłumaczył - ma angażować obywateli w monitorowanie procesu wyborczego, aby zapewnić jego uczciwość i transparentność. Przypomniał przy tym, że pomysł jego powołania miał miejsce w sztabie wyborczym kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Strona row2025.pl to - jak przekonywał - nowoczesna platforma cyfrowa, która powstała po to, "by zapewnić wszystkie działania, które są potrzebne do tego, żeby wybory były uczciwe".

- Mamy armię blisko 3 tys. ludzi, to są pełnomocnicy okręgowi ds. ochrony wyborów, pełnomocnicy powiatowi do spraw ochrony wyborów oraz koordynatorzy gminni. Łącznie to jest blisko 3 tys. osób, które zbierają (...) kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania w każdej obwodowej komisji wyborczej w Polsce - powiedział Czarnek. Zaznaczył przy tym, że potrzeba ok. 120 tys. osób. - One praktycznie już są, ale zbierane są dalej - dodał jednak optymistycznie. - W ten sposób chcemy po raz pierwszy w historii kompleksowo, maksymalnie, jak jest to tylko możliwe, zadbać, o to, by patrzeć rządzącym na ręce - przekonywał.

- Podwijamy rękawy i bierzemy się wszyscy do bardzo ciężkiej pracy. Ta praca doprowadzi nas do zwycięstwa Polski. Będzie zwycięstwo doktora Karola Nawrockiego w wyborach 18 maja, a jak będzie trzeba to też 1 czerwca (...) Jest to narzędzie, jakiego nigdy nikt nie miał, dzięki któremu ochronimy wybory. Będą one uczciwe. A w tych uczciwych wyborach wygra Karol Nawrocki. Wszyscy razem dla Polski, do pracy - przekonuje na nagraniu opublikowanym w sieci były minister edukacji.

