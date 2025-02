Ukraina poradzi sobie bez Trumpa? Diagnoza Sikorskiego zaskakuje

Ukraina przetrwa ten rok bez Trumpa. UE też ma potencjał

"Ukraina może walczyć sama z naszym europejskim wsparciem przez resztę tego roku i myślę, że Putin musi to wziąć pod uwagę" – powiedział Sikorski w wywiadzie udzielonym Fareedowi Zakarii w telewizji CNN.

Pytany, czy po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio uważa, że Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa od USA, Sikorski odparł, że najlepszą gwarancją dla Ukrainy jest jej prawie milionowa armia, stawiająca opór rosyjskiej agresji.

"Gdyby mnie zapytać trzy lata temu, gdzie Ukraina i Rosja będą w tej wojnie za trzy lata, myślę, że żaden z nas nie zgadłby, że Rosja zdobędzie tylko 20 proc. terytorium Ukrainy" – powiedział Sikorski. "Ale jeśli mamy mieć trwały pokój, musi być to taki, z którym obie strony mogą żyć" - dodał.

Zełenski: jeśli nie możemy być w NATO, sfinansujcie nam 800-tysięczną armię

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jeśli jego kraj nie może zostać członkiem NATO, to wśród gwarancji bezpieczeństwa powinno znaleźć się zewnętrzne finansowanie ukraińskiej 800-tysięcznej armii.

„Jeśli mówimy o ekonomicznych gwarancjach bezpieczeństwa to jest to członkostwo w UE. Po drugie, jest to finansowanie ukraińskiej armii liczącej nie mniej niż 800 tysięcy. Jeśli nie jesteśmy w NATO i nie mamy gwarancji bezpieczeństwa, a rozumiemy, że na razie Stany Zjednoczone i kilka krajów europejskich jest przeciw” – powiedział prezydent.

Zełenski na konferencji prasowej, na której podsumował trzy lata obrony Ukrainy przed inwazją Rosji, oświadczył m.in. że jednym z gwarantów bezpieczeństwa przy ewentualnym porozumieniu pokojowym mogłaby być Turcja.

