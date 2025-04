Piotr Woźniak wykluczony z klubu Lewicy. Decyzja po głosowaniu nad składką zdrowotną

W piątek wieczorem, na specjalnie zwołanym posiedzeniu klubu parlamentarnego Lewicy, zapadła decyzja o usunięciu senatora Piotra Woźniaka. Jak poinformował rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik, parlamentarzyści niemal jednogłośnie opowiedzieli się za jego wykluczeniem.

- „Woźniak został usunięty z klubu bez głosów sprzeciwu” – podkreślił Michnik.Decyzja ta była konsekwencją środowego głosowania nad nowelizacją ustawy o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, w którym Woźniak jako jedyny przedstawiciel Lewicy poparł zmiany.

Głosowanie nad składką zdrowotną dla przedsiębiorców

W środę Senat rozpatrywał ustawę dotyczącą obniżki składki zdrowotnej. Cały klub Lewicy – poza Woźniakiem – zagłosował przeciwko proponowanej nowelizacji. Jeszcze tego samego dnia szefowa klubu Anna Maria Żukowska złożyła formalny wniosek o jego wykluczenie.

- „Jest to oczywiście pokłosie wprowadzenia dyscypliny, jeśli chodzi o głosowanie nad składką zdrowotną, bo to jest kwestia fundamentalna dla Lewicy - trzymanie systemu ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie oraz bronienie polskich pracowników” – tłumaczył Michnik.

Apel o weto

Nowelizację ustawy Sejm przyjął 4 kwietnia głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy oraz koła Razem, natomiast Konfederacja wstrzymała się od głosu.

O zawetowanie ustawy do prezydenta Andrzeja Dudy apelowali m.in. Magdalena Biejat, kandydat Razem Adrian Zandberg, Porozumienie Rezydentów OZZL oraz Naczelna Izba Lekarska. Ich zdaniem zmiana przepisów pogorszy sytuację pacjentów i przyczyni się do dalszego kryzysu w ochronie zdrowia.

W piątek rano w audycji TOK FM wicemarszałkini Senatu i kandydatka na prezydenta Magdalena Biejat zapowiedziała, że poprze wniosek o wykluczenie Woźniaka.

- „Tym razem wprowadziliśmy dyscyplinę, bo to było dla nas bardzo ważne, żeby wszyscy lewicowi parlamentarzyści zagłosowali zgodnie z interesem obywateli” – podkreśliła.Premier Donald Tusk natomiast zadeklarował, że jeśli prezydent zawetuje zmiany, to po wyborach prezydenckich podejmie działania zmierzające do powrotu do tematu reformy składki zdrowotnej.

